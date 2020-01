Al CEP il calcetto è ora Popolare

PISA – L’ASD Nuova Polisportiva Popolare CEP è partita con la gestione del campo di calcetto attiguo all’impianto della pallavolo, davanti alle scuole elementari e al distretto ASL in Via Cilea al Villaggio CEP.

Ultimati i lavori di pulizia e di restituzione al decoro dell’area, il campo è già operativo.

PREZZI POPOLARI e TESSERA FEDELTÀ. Giocare da noi costa davvero poco: 45 € l’ora ore notturne e/o con necessità di illuminazione,

SOLO 35 € l’ora nelle ore in cui non è necessario accendere l’illuminazione artificiale.

MA I VANTAGGI NON FINISCONO QUI. Siete sempre il solito gruppetto a fare la classica partitella tra amici? Ritira la tessera fedeltà e dai il nome al tuo gruppo. Gioca da noi 10 partite e, ad ogni partita, fatti mettere il timbro sulla tessera: UNDICESIMA È GRATIS!

Inoltre Profili e tariffari personalizzati con ulteriori sconti per le squadre che partecipano ai campionati organizzati dagli Enti di Promozione Sportiva (AICS, UISP, ACSI, CSI, ENDAS etc) e volessero scegliere il nostro campo come sede delle partite in casa. Info e prenotazioni Alvaro 3280379358, Il Calcetto ora è pronto, il prossimo step sarà quello di attrezzare l’area circostante, intanto ripulita e riportata al decoro, per renderla fruibile al quartiere e alla città per iniziative, eventi, raduni etc.