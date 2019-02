Al Cinema Teatro Nuovo di Pisa la cultura contro il degrado

PISA – Venerdì 22 e sabato 23 febbraio alle ore 21 al Cinema Teatro Nuovo debutterà il Laboratorio Teatrale Pemanente Multietà con La piccola Città, spettacolo tratto dall’opera “Our Town” di Thornton Wilder.





L’obiettivo dichiarato del Teatro Nuovo è essere il luogo di riscatto di una zona che da qualche anno vive più bassi che alti, come ribadito anche da Carlo Scorrano, direttore artistico del teatro e regista dello spettacolo: “creare tramite il teatro una comunità di persone che rendono vivo uno spazio considerato degradato vince il degrado stesso”. Difatti il Laboratorio Teatrale Pemanente Multietà, conosciuto come Teatro in Viaggio, è composto da diversi interpreti attori e attrici di età compresa dai 20 ai 70 anni che frequentano tre/quattro sere a settimana Piazza della Stazione per il laboratorio e le prove vivendo di fatto la piazza.



La piccola città é un piccolo capolavoro sul valore inestimabile della quotidianità. Con l’invito a godersi la vita nelle piccole cose, nei gesti ripetuti, nelle situazioni più consuete e prevedibili, dei momenti più ordinari.

Gli interpreti sono Angelina Palmieri, Chiara Bologna, Emilia Vaccaro, Fabiano Gaita, Francesca Vaccaro, Giovanni Oligeri, Giovanna Piccione, Graziella Rossi, Ismaeel Dawood, Luca Poli, Silvia Lazzeri, Susanna Nigro, Tiziana Giuliani, il piano luci è di Attila Horvath.



Il costo dello spettacolo è di 10,00 € intero e 7,00 € ridotto Per informazioni e prenotazioni

3923233535, teatronuovopisa@gmail.com.