Al Circolo “Il Gatto Verde” a Calcinaia il pranzo e mostra fotografica Pro terremotati del Centro Italia

PONSACCO – Domenica 18 Novembre alle ore 13 al Circolo Arci “Il Gatto Verde“ di Via Matteotti, a Calcinaia si terra’ il pranzo solidale pro terremotati del Centro-Italia, con mostra fotografica sui luoghi del terremoto, fatta dal gruppo Emidio Di Treviri, autori del libro-inchiesta “Sul fronte del Sisma” visitabile nella giornata dell’iniziativa.

Le Brigate di Solidarietà Attiva non hanno mai abbandonato il cratere del terremoto. In questi 2 lunghissimi anni la popolazione è stata seguita dai nostri compagni che hanno convissuto con loro, e insieme a loro abbiamo scelto come destinare i proventi, raccolti grazie alla vostra generosità.

L’emergenza, il parziale abbandono da parte delle istituzioni e le gravi difficolta’ della popolazione purtroppo rimangono, ora piu che mai con l’inverno e la neve alle porte.

A Forca di Montegallo (AP), dove circa il 70% delle abitazioni è ancora inagibile, il container donato due anni fa dalle BSA ha l’importante funzione di spazio sociale e aggregativo. Forca si trova a circa 800 mt slm, la neve è di casa e l’attuale copertura è fortemente a rischio, un tetto orizzontale non sarebbe in grado di supportarne il peso. Un progetto per una copertura adeguata è in corso, ma i tempi sono stretti.

Ogni contributo e’ importante e il ricavato della cena servira’ alla realizzazione di questo progetto.

Facciamo arrivare un aiuto e un po di calore a chi è in difficolta’.

La solidarieta’ non trema, Uniti siamo tutto

Costo del pranzo bevande incluse: 15 €

Menù a scelta tra normale, vegetariano, vegano, bambini.

Gratuito per bambini fino ad 8 anni

PRENOTAZIONI ENTRO VENERDÌ 16 NOVEMBRE

Tel: 3383663452 – 3485521602