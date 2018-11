Al CNA di Pisa appuntamento con il Digital Innovation Hub

PISA – Giovedì 29 novembre alle ore 14.30 nella sede provinciale del CNA di Pisa appuntamento con il Digital Innovation Hub con “IMPRESA 4.0

LE OPPORTUNITA’ DELLA 4° RIVOLUZIONE INDUSTRIALE“.

Portare l’innovazione e le tante offerte delle tecnologie digitali nelle piccole e medie imprese è la scommessa che può determinare il futuro produttivo del paese. Ma capire cosa e come fare per le piccole imprese non è facile perché innovare i propri processi produttivi e i propri servizi grazie alle nuove tecnologie significa anche dover conoscere le nuove tecnologie legate al digitale.

Ecco che per coprire queste esigenze nasce il progetto impresa 4.0 di Cna Pisa che grazie ai Digital Innovation Hub si prefigge di far incontrare le imprese ICT con i settori tradizionali dell’economia.

L’evento di lancio giovedì 29 novembre a partire dalle 14,30 presso la sede CNA a La Fontina ed è stato presentato dal Presidente CNA Matteo Giusti, dal Portavoce nazionale e regionale ICT Luca Tavani e da Barbara Carli coordinatrice del progetto “REVTECH 4.0 formazione imprenditoriale rivolta alle tecnologie 4.0 POR FSE Regione Toscana”.

Tutte le aziende interessate a capire, per poi utilizzare, i servizi legati alle tecnologie abilitanti di impresa 4.0, verranno aiutate da CNA Pisa attraverso il proprio Digital Innovation HUB a scegliere il proprio fornitore all’interno di un catalogo regionale di fornitori Certificati o all’interno dell’Università o di un Competence Center.

La partecipazione all’evento di presentazione permetterà di capire come attivare questo percorso.

La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi al link di seguito:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-assemblea-annuale-cna-pisa-impresa-40-le-opportunita-della-quarta-rivoluzione-indurstriale-52811164615

PROGRAMMA

IMPRESA 4.0 LE OPPORTUNITA’ DELLA 4° RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

Matteo Giusti Presidente CNA Pisa

Barbara Carli, Direttore Copernico Scarl

Luca Tavani, Portavoce Nazionale CNA ICT, Domenico Laforenza Direttore IIT-CNR, Giuseppe Anastasi Dir.Dip. di Ing. dell’Informazione UNIPI. Ore 16,30 esperienze Impresa 4.0

Federico Ruberti NET 7 – Simona Vezzi Sottovuoto Remo, Andrea Di Benedetto Presidente Polo Navacchio SpA

Ore 17 Domande e approfondimenti

incontri con speakers da parte degli interessati. Alle ore 18 conclusione e aperitivo.