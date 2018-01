Al decennale della pasticceria Gateau di San Donato l’attore pisano Roberto Farnesi

PISA – Grande festa Venerdì 19 gennaio a San Donato per il decennale della Pasticceria – Caffetteria Gâteau.

500 invitati, musica, cioccolato e fiori, per una serata dolce e scoppiettante, che ha visto un testimonial d’eccezione: l’attore pisano Roberto Farnesi, volto noto della tv e del cinema, ha presentato il nuovo cioccolatino “PaiXão”, delizia al fondente e passion fruit ideata per l’occasione da Stefano Tanzini, titolare della pasticceria con la moglie Valentina Turini.

Alla festa, organizzata dalla GalassoEventi e dall’architetto Francesco Casella, è intervenuto anche il sindaco di San Miniato Vittorio Gabbanini.

Originale l’idea dello show cooking, che tra musica, luci e cocktail , ha portato il laboratorio artigianale tra gli ospiti, con una preparazione “live” delle eccellenze di Gâteau e del nuovo cioccolatino della passione.

“PaiXão è una delizia, il gusto del passion fruit è davvero particolare, ottimo abbinamento al cioccolato”, ha commentato al momento della presentazione Roberto Farnesi, che in anteprima ha assaggiato la novità pensata per i 10 anni di attività ( X come 10 in romano). Un plauso ai titolari per aver raggiunto questo importante traguardo e per i risultati ottenuti con tanto impegno, qualità e professionalità”, ha detto il sindaco Vittorio Gabbanini. “Mi ha incuriosito l’idea del pasticcino personalizzato – ha aggiunto ancora il primo cittadino – pensato e creato dai titolari, che diventerà un servizio a privati e aziende”.

“Per il nostro PaiXão – spiega il pasticcere Tanzini – abbiamo preparato la camicia esterna di cioccolato fondente e, una volta avvenuta la cristallizzazione, il cioccolatino è stato farcito con un ripieno al passion fruit, creando un contrasto tra dolcezza e acidità”. L’idea golosa ha subito incontrato il gusto degli invitati di Gâteau, che da dieci anni ci emoziona con le sue specialità e, con le novità al cioccolato, ci fa già pensare al prossimo San Valentino.