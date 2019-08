Al Marenia’s Got Talent vince la voce di Anna che interpreta la voce di Tina Turner

MARINA DI PISA – Anna Stelli, 10 anni, alunna della classe quinta alla scuola elementare Domenico Marco Verdigi di Pappiana, ha vinto la prima edizione di Marenia’s Got Talent.

Domenica sera sul palco di piazza Gorgona a Marina di Pisa ha portato la sua potentissima voce interpretando “The Best” di Tina Turner che ha conquistato subito la giuria, composta da Paolo Conticini, Amaury Perez e Mariella Nava, e il pubblico presente.

Seconda classificata Vittoria Franceschi, attrice di 14 anni, con un monologo scritto da Massimo Corevi, al terzo posto la “Famiglia Danzante”, Irene Cannata, Niccolò Gaggio e il figlio Angelo.

La serata è stata molto divertente ed è stato difficile per i giurati scegliere tra i ventuno candidati in talenti in gara, che si esibivano nelle diverse discipline di musica, danza, sport, risate e voglia di mettersi in gioco.

Si è concluso quindi tra gli applausi il percorso del Talent, novità dell’estate 2019, che ha visto partecipare dal 22 luglio scorso decine di artisti e concorrenti. Lo spettacolo è organizzato dalla Fondazione Teatro di Pisa e dal Comune di Pisa in collaborazione con l’agenzia di Spettacolo “Retroscena” e l’associazione musicale “Il Pentagramma”.