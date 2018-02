“Al mio arrivo a Pisa c’erano mille tifosi”

PISA – Ospite telefonico della trasmissione “Il NERAZZURRO” di Massimo Marini su GTV, una vecchia gloria del Pisa ai tempi di Romeo Anconetani, il grande ex Klaus Berggreen.

di Maurizio Ficeli

C’è stata anche l’occasione per fargli gli auguri di buon compleanno, tra l’altro ricevuti da tanti tifosi pisani che si ricordano tuttora del suo grande attaccamento alla maglia nerazzurra.

“Intanto ringrazio tutti i tifosi pisani per gli innumerevoli auguri ricevuti in occasione del mio compleanno – esordisce così l’ex giocatore nerazzurro poi è stata bella la festa a casa mia dove si sono presentate 60 persone fra cui Larsen, altro ex nerazzurro”.

A Klaus è stato chiesto se è giusto vivere sempre di ricordi, “Secondo me ogni tanto fa piacere vedere i ricordi e poi io spesso vengo a Pisa, per la mia azienda che si chiama Pi.Ro.. Inoltre tre mesi fa ero a Lucca, perché mio figlio, che ha 24 anni e studia economia e commercio sta facendo tirocinio in una fabbrica che produce sandali”.

KLAUS SU ROMEO. “Ricordo quando Romeo venne in Danimarca a conoscermi, prima di acquistarmi, portandomi anche dei regali. Poi ricordo quando sbarcai all’aeroporto di PISA, c’erano mille tifosi PISANI, un ‘accoglienza calorosa ed indimenticabile “