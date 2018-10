Al Museo della Grafica di Pisa la mostra fotografica “Thousands are Sailing”

PISA – Venerdì 12 ottobre alle ore 18 al Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi si terrà l’inaugurazione della mostra di foto d’epoca

“Thousands are Sailing, 20 ritratti dal passato, 20 storie di chi fece le valigie verso una nuova vita”, nata

dalla collaborazione tra l’associazione internazionale Photoconsortium, l’Università di Leuven in Belgio, e la

Fondazione Europeana, e ospitata dal Museo della Grafica fino all’ 11 novembre 2018.

L’evento è realizzato

nell’ambito del progetto Europeana Migration, co-finanziato dalla Commissione Europea, a cui partecipano

partner di tutta Europa, e fa parte delle celerazioni per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018.

Questi ritratti antichi – alcuni formali e in posa, altri catturati casualmente – raccontano altrettante storie di

persone che hanno lasciato la propria casa per stabilirsi altrove, chi costretto dalle avversità e chi in cerca di

nuove possibilità e speranze. Per lunghi secoli, andare a vivere in un altro Paese è stato il destino e

l’opportunità per milioni di persone. Ciò che hanno dovuto lasciare, ciò che hanno trovato, ciò che hanno

imparato e insegnato, ciò che hanno condiviso, creato e ispirato, questi sono gli elementi fondanti del

progetto Europeana Migration e di questa mostra di fotografie d’epoca, selezionate da archivi di tutta

Europa digitalizzate e ristampate in altissima risoluzione.

Sempre il 12 ottobre, dalle ore 11 alle 13 e dalle 15 alle 18, verrà inoltre allestita a Palazzo Lanfranchi una sala interviste con stazione di digitalizzazione, dove tutti i cittadini sono invitati a condividere le loro storie e testimonianze di viaggi e migrazioni, accompagnate da oggetti simbolo che fanno parte del patrimonio culturale delle famiglie.

Gli oggetti – foto, cartoline, biglietti, diari di viaggio, cimeli – verranno fotografati e

digitalizzati gratuitamente, e insieme alle relative storie saranno poi condivisi su Europeana, nella collezione dedicata al tema delle migrazioni, e accessibili all’indirizzo http://migration.europeana.eu.

THOUSANDS ARE SAILING

20 ritratti dal passato, 20 storie di chi fece le valigie verso una nuova vita.

Pisa, Museo della Grafica, Palazzo Lanfranchi

12 Ottobre – 11 Novembre 2018

Tutti i giorni dalle 9 alle 20

Informazioni: info@photoconsortium.net

#EuropeanaMigration #EuropeForCulture #EYCH2018