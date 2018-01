Al Museo della Grafica a Pisa è tempo di Carnevale

PISA – E’ tempo di Carnevale al Museo della Grafica. In occasione della mostra “Il Tempo e le Opere” il Museo della Grafica a Palazzo Lanfranchi in Lungarno Galilei 9 organizza per Sabato 10 febbraio alle ore 15:30 “La maschera del Tempo” Laboratorio di Carnevale per famiglie.

– Lettura animata e visita alla mostra “Il Tempo e le Opere”

– Laboratorio creativo

– Merenda con dolci di Carnevale

Età consigliata: 6-11 anni

Costo: 8 euro

Obbligatoria la presenza di un adulto accompagnatore per tutta la durata dell’attività. Partecipazione su prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni e prenotazioni

Servizi Educativi SMA

educazione.sma@unipi.it – Tel. 050 2211372. Le prenotazioni saranno accettate entro giovedì 8 febbraio ore 13.