Al PalaCongressi di Pisa per salutare la piccola Jo. Molti artisti sul palco

PISA – Una grande serata sabato 15 febbraio al Palazzo dei Congressi di Pisa alle ore 21.30, per salutare la piccola Jo che tra pochi giorni volerà in Florida per sostenere un operazione, organizzata dal Kinzika Group in collaborazione con molte associazioni cittadine del territorio.

di Antonio Tognoli

A salutarla ci saranno tantissimi degli artisti che hanno accompagnato da maggio ad oggi la raccolta e che contribuiranno alla serata a titolo gratuito. Sul palco per la presentazione della serata Graziano Salvadori e Valeria Tognotti.

La giornata però avrà inizio alla 16.30 con l’esposizione di auto e moto d’epoca. Alle 17.30 inizierá il percorso in macchina che porterà la piccola Jo, sotto la Torre Pendente in Piazza dei Miracoli, in modo che la città di Pisa possa augurarle buona fortuna.

Alle ore 21.30 lo show al Palazzo dei congressi di Pisa, biglietto euro 10 per adulti e 5 euro per i bambini.

La serata prenderà il via con gli sbandieratori. Molte le realtà del territorio coinvolte alla serata che riserverà molte sorprese.



Per info sui biglietti Chiara 346 974406