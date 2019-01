Al PalaCongressi di Pisa la 35esima edizione di “Tra Sogno Magia e Benessere”

PISA – Torna dal 4 al 6 gennaio e nel secondo fine settimana il 12 e 13 gennaio la 35esima edizione di “Tra Sogno Magia e Benessere” al Palazzo dei Congressi a Pisa, il primo evento dell’anno dedicato all’olistica, alle arti divinatorie, all’artigianato orientale e tanto altro ancora.

Per conoscere meglio questa 35esima edizione di Tra Sogno Magia e Benessere corre doverosa una breve cronistoria. Nato come evento culturale itinerante di artisti contemporanei simbolisti, surrealisti, metafisici, informali, con il titolo Tra sogno magia e mistero, la mostra fin dalla fine degli anni ’80 viene presentata nelle principali città italiane e presto cattura l’attenzione, grazie all’affiancamento di conferenze a tema del parapsicologo e medico scomparso Massimo Inardi, di media e pubblico, anticipando quello che diventerà di lì a pochi anni: l’unico evento in Europa dedicato all’esoterismo ed al mistero.

Dopo tre anni e venuto a mancare Massimo Inardi, l’evento si ferma per due anni, Tra sogno magia e mistero si trasforma e si pone all’attenzione del pubblico come il primo evento fieristico europeo dedicato all’esoterismo ed al mistero nel 1990. La presentazione in anteprima del filmato dell’incidente di Rooswell e la presenza di circa una trentina di operatori esoterici provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero ne decretarono il successo fin da subito spingendo gli organizzatori ad inserire fra le tematiche della manifestazione lo sciamanesimo e la spiritualità quindi le Arti per la salute e le discipline orientali per il benessere psicofisico.

Questa graduale trasformazione ha portato ad un ampliamento dei settori trattati ed alla modifica dell’immagine della manifestazione facendola conoscere come Tra Sogno Magia e Benessere.

Nonostante l’apertura al vasto mondo olistico e spirituale, la manifestazione non ha perso l’alone di “mistero” originario, ed ha mantenuto vivo uno spazio dedicato alla Divinazione, molto selezionato nella presenza degli operatori, circa una decina, figure indispensabili per la identificazione della rassegna.

La divinazione è la pratica di ottenere informazioni, da fonti “soprannaturali”; e si basa sull’uso di mezzi (i più conosciuti in Italia sono le carte, i fondi di caffè, i cristalli, il sale ecc) sull’interpretazione di segni, eventi, simboli o presagi oppure attraverso una rivelazione.

Ogni cultura e religione hanno sviluppato i propri metodi di divinazione ad esclusione dell’Ebraismo, il Cristianesimo e l’Islam, mentre l’Induismo ammette diverse forme di divinazione, che sono codificate nei Vedānta.

In questo ultimo quindicennio Tra Sogno Magia e Benessere si è evoluta ulteriormente e di volta in volta si è aperta a nuovi temi ed ha sempre più settorializzato i vari settori merceologici e convegnistici, inserendo la Naturopatia, l’alimentazione etica vegana, vegetariana, giapponese e tibetana.

Da olos che in greco significa “tutto”, l’approccio olistico alla cura medica è determinato alla non separazione del corpo della mente nella cura: si curano insieme, poiché il punto fondamentale di questa disciplina è quello di ritenere che la malattia sia legata a un problema dell’anima. Si parte dunque dal disturbo del corpo e si comincia un’indagine al contrario per scoprire la causa del problema; si usano metodi svariati come osservare la postura, l’iride del malato, poi si somministrano cure naturali, si fanno massaggi, si utilizzano la riflessologia, lo shiatzu, la cromoterapia, i fiori di Bach, il reiki, la pranoterapia e anche un’alimentazione precisa. Dunque la medicina olistica studia senz’altro la malattia contingente del corpo, ma la risolve con metodi decisamente alternativi al pensiero propriamente occidentale.

In alcuni Paesi europei questa medicina viene comunemente utilizzata in aiuto a quella tradizionale, in Italia, invece, solo alcune regioni si affidano alla terapia olistica affiancandola alla medicina ufficiale e pur riconoscendone la validità e apprezzane la mancanza di effetti collaterali si sta pian piano adeguando agli standard esteri. A tal proposito si segnala la presenza, presso una saletta sempre attiva nelle ore di apertura, della Sala F.E.M.A (Fisioterapia Energetica e Medicina dell’Anima) in cui il Prof Franco Nocchi e gli Operatori saranno presenti per consulenze e informazioni. Il Metodo F.E.M.A si pone come obiettivo lo sviluppo della consapevolezza e dell’armonizzazione della persona nella sua profonda interazione tra Anima, psiche, corpo, energia.

Per questa edizione 2019, saranno molte le novità sia per quanto riguarda le presenze merceologiche sia per quanto riguarda gli eventi collaterali: conferenze, work shop, spettacoli (che saranno circa 180 distribuiti nelle 6 giornate) ed in questo elaborato mosaico, si segnalano: il ritorno dell’Ufologia grazie ad un padiglione dedicato ed alla partnership del Centro Ufologico Nazionale che oltre a presentare una mostra fotografia e una rassegna di inediti video terrà conferenze in continuo, poi lo spettacolo di mentalismo di Francesco Giorgione, adatto ad sia agli adulti sia ai bambini in cui saranno esplorate le potenzialità e misteri della mente, lo spettacolo di quest’anno totalmente nuovo si chiama Misterium, un viaggio nel quale ogni esperimento è collegato ad un mistero d’Italia, lo spettacolo è calendarizzato per domenica 13 gennaio. Altra novità sono le due mostre d’arte presenti una a piano terra e l’altra al primo piano, la prima della Compagnia Pisana degli Artisti dell’Arno che quest’anno presenteranno opere legate al Benessere, l’altra del Maestro Ernando Venanzi, definito dalla critica più accreditata il “Pittore del Tempo”, un artista classico che da molti anni dedica la sua arte alla Storia: fra le sue prestigiose tematiche vogliamo ricordare il ciclo di opere dedicate alla storia medievale della Famiglia Grimaldi del Principato di Monaco. Pontida è la serie di opere dedicate ad Alberto da Giussano e ai suoi compagni d’arme, che al grido “Libertà” sacrificarono la vita per il loro ideale, contro l’invasore Federico Barbarossa.

Nelle opere del Maestro Venanzi rivivono personaggi storici, i paesaggi che hanno fatto da sfondo alle grandi battaglie come quella del Carroccio a Pontida. E poi la Sala dell’Accoglienza coordinata dall’Associazione Carneade et Magister che anno dopo anno si arricchisce nel programma: ai consueti appuntamenti di incontri, conferenze e laboratori quest’anno è presente con lo spettacolo di Performance Art “QUANTIUM DANCELEMENTS” curato da Rania Manar, oltre che con la mostra e “Accettare se stessi, azione per le donne” della fotografa Beatrice Passeggio con la straordinaria partecipazione di Samantha Schloss, stilista e attivista Bodypositive Fatacceptante. Nel secondo fine settimana, il 12 e 13 gennaio, in una saletta del secondo piano sarà allestito un set fotografico in cui sarà possibile, per chiunque ne abbia voglia, partecipare ad arricchire il progetto “Big girls do cry”. Insomma una edizione questa tutta da vivere e diversa dalle precedenti per averne certezza basta dare un’occhiata al ricco programma.

I settori presenti in fiera sono suddivisi in spazi dedicati e distinti tra loro a formare un percorso piacevole nella visita, passano dai settori

AREA OLISTICA: (Piano Terra – Primo Piano – Secondo Piano) sono collocati, in ambienti insonorizzati e distaccati dal passaggio della folla le varie salette in cui tutti i giorni, nelle ore di apertura esperti operatori terranno incontri e trattamenti di Tui Na, Shiatzu, Ayurveda, massaggio Thai, Hot Stone, Hawaiano, Californiano, Ipnosi regressiva, Rebirthing, Floriterapia, Meditazione, Tai Chi, Yoga, Magnetoterapia, Pranoterapia, Terapia del suono, Fiori di Bach, Cristalloterapia, Cromoterapia, Discipline orientali e bionaturali

AREA ARTI DIVINATORIE (Piano terra padiglione A): al piano terra in un unico ambiente appartato e circoscritto e nel rispetto della privacy è collocata la “Sala Arti Divinatorie”: Arti Divinatorie, Prodotti esoterici, in cui tutti i giorni, nelle ore di apertura operatori di arti mantiche riceveranno anche senza appuntamento, inoltre saranno predisposti stand con prodotti attinenti al settore.

SALE CONFERENZA: Auditorium, Sala Pacinotti, Sala Fermi, Sala A e Sala B, Sala dell’Accoglienza, Sala Dante presso le 7 “Sale Conferenza” (da 50-100-250-500 posti a sedere) all’interno del Palazzo dei Congressi tutti i giorni nelle ore di apertura, professionisti ed esperti relatori illustreranno con conferenze e dibattiti le numerose tematiche legate alla salute ed al benessere attraverso seminari, presentazione di libri, videoconferenze.

AREA COMMERCIALE (Piano Terra): l’Area Commerciale sarà un coinvolgente scenario attinente alle tematiche presenti, numerosi saranno gli stands di Abbigliamento, Cristalli, Statue, Artigianato Internazionale e Orientale, Cosmesi naturale, Editoria specializzata, Erboristeria, Ethnic style, Mineralogia, Tattoo & Body Piercing, Degustazioni e cerimoniale del Tè, Cucina naturale, Nutrizione salutista vegana e vegetariana, e tante altre arti orientali. Divinità Orientali, Incensi, Candele, Fontane zen, Lampade di sale, Campane tibetane, Musica, Libri.

AREA ETIC FOOD E RELAX (Piano Terra) L’alimentazione tradizionale del nostro Paese è ritenuta la più equilibrata. Ma ogni regime nutrizionale ha pregi e difetti : l’importante è usare intelligenza, misura e rispetto. Già lo scorso anno quest’area proponeva varie tipologie alimentari: la cucina giapponese, la cucina vegetariana e la cucina vegana e quest’anno si è arricchita con la cucina tibetana.

AREA MOSTRE: in cui saranno allestite mostre di pittura e mostre fotografiche

ESIBIZIONI E SPETTACOLI: all’interno dell’auditorium attrezzato per 500 posti a sedere avranno svolgimento esibizioni e spettacoli di particolare interesse quest’anno si segnalano lo spettacolo/laboratorio del mentalista Francesco Giorgione dal titolo Misterium, le esibizioni di arti marziali del Kosmos club, le performance art di Rania Manar, le terapie di gruppo con lo Yoga della risata di Sara De Santi, la dissoluzione del Mandala l’ultimo giorno di fiera.

Chi fosse interessato ad approfondire il programma della manifestazione, in rete, si evidenzia l’indirizzo www.alteregofiere.com, oppure ai numeri 333.3405845 – 347.3801103 – 3334317972