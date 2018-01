Al PalaCongressi di Pisa torna “Tra Sogno, Magia & Benessere”

PISA – Come consuetudine, i primi giorni dell’anno a partire dal lontano 1987, Pisa celebra l’evento Tra Sogno Magia e Benessere, e come ormai avviene da una quindicina di anni l’appuntamento si rinnova al Palazzo dei Congressi di Pisa nei due fine settimana del 5, 6, 7 e 13, 14 gennaio 2018.

Per conoscere meglio questa 34esima edizione di Tra Sogno Magia e Benessere corre doverosa una breve cronistoria: nata come mostra culturale itinerante di artisti contemporanei simbolisti, surrealisti, metafisici, informali, con il titolo Tra sogno magia e mistero, la mostra fin dalla fine degli anni ’80 viene presentata nelle principali città italiane e presto cattura l’attenzione, grazie all’affiancamento di conferenze a tema del parapsicologo e medico scomparso Massimo Inardi, degli appassionati del settore, anticipandone quello che sarà, di lì a pochi anni, l’evento unico in Europa.

Dopo una breve pausa, e poi venuto a mancare Massimo Inardi, Tra sogno magia e mistero si trasforma e si pone all’attenzione del pubblico come il primo evento fieristico europeo dedicato all’esoterismo ed al mistero. La presentazione in anteprima del filmato dell’incidente di Rooswell e la presenza di circa una trentina di operatori esoterici provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero ne decretarono il successo fin da subito spingendo gli organizzatori ad inserire fra le tematiche della manifestazione lo sciamanesimo e la spiritualità quindi le Arti per la salute e le discipline orientali per il benessere psicofisico.

Questa graduale trasformazione ha portato ad un ampliamento dei settori trattati ed alla modifica dell’immagine della manifestazione facendola conoscere come Tra Sogno Magia e Benessere.

Nonostante l’apertura al vasto mondo olistico e spirituale, la manifestazione non ha perso l’alone di “mistero” originario, ed ha mantenuto vivo uno spazio dedicato alla Divinazione, molto selezionato nella presenza degli operatori, circa una decina, figure indispensabili per la identificazione della rassegna. La divinazione è la pratica di ottenere informazioni, da fonti “soprannaturali”; e si basa sull’uso di mezzi (i più conosciuti in Italia sono le carte, i fondi di caffè, i cristalli, il sale ecc) sull’interpretazione di segni, eventi, simboli o presagi oppure attraverso una rivelazione. Ogni cultura e religione hanno sviluppato i propri metodi di divinazione ad esclusione dell’Ebraismo, il Cristianesimo e l’Islam, mentre l’Induismo ammette diverse forme di divinazione, che sono codificate nei Vedānta. In questo ultimo quindicennio Tra Sogno Magia e Benessere si è evoluta ulteriormente e di volta in volta si è aperta a nuovi temi ed ha sempre più settorializzato i vari settori merceologici e convegnistici, inserendo la Naturopatia, l’alimentazione etica vegana, vegetariana, giapponese e tibetana. Da olos che in greco significa “tutto”, l’approccio olistico alla cura medica è determinato alla non separazione del corpo e della mente nella cura: si curano insieme, poiché il punto fondamentale di questa disciplina è quello di ritenere che la malattia sia legata a un problema dell’anima.

Si parte dunque dal disturbo del corpo e si comincia un’indagine al contrario per scoprire la causa del problema; si usano metodi svariati come osservare la postura, l’iride del malato, poi si somministrano cure naturali, si fanno massaggi, si utilizzano la riflessologia, lo shiatzu, la cromoterapia, i fiori di Bach, il reiki, la pranoterapia e anche un’alimentazione precisa. Dunque la medicina olistica studia senz’altro la malattia contingente del corpo, ma la risolve con metodi decisamente alternativi al pensiero propriamente occidentale.

In alcuni Paesi europei questa medicina viene comunemente utilizzata in aiuto a quella tradizionale, in Italia, invece, solo alcune regioni si affidano alla terapia olistica affiancandola alla medicina ufficiale e pur riconoscendone la validità e apprezzane la mancanza di effetti collaterali si sta pian piano adeguando agli standard esteri.

Per questa edizione 2018, saranno molte le novità sia per quanto riguarda le presenze merceologiche ( circa 110 aziende partecipanti) sia per quanto riguarda gli eventi collaterali: conferenze, work shop, spettacoli (saranno circa 180 distribuiti nelle 6 giornate) ed in questo elaborato mosaico, si segnala lo spettacolo di mentalismo, adatto ad sia agli adulti sia ai bambini in cui saranno esplorate le potenzialità e misteri della mente. Lo spettacolo previsto per il giorno 14 gennaio 2018 sarà temporalmente preceduto, dalla consegna in forma ufficiale ed alla presenza dei media una busta sigillata con all’interno descritti i titoli principali dei due giornali che usciranno appunto il giorno 14 gennai, al termine dello spettacolo si procederà all’apertura del plico e scopriremo se l’esperimento sarà riuscito.

In questa edizione, fra le tante questioni che saranno affrontate nei vari seminari e conferenze, si parlerà anche dell’uso terapeutico della Canapa.

I settori presenti in fiera sono suddivisi spazi dedicati e distinti tra loro a formare un percorso piacevole nella visita, queste le aree

AREA OLISTICA: (Piano Terra – Primo Piano – Secondo Piano) sono collocati, in ambienti insonorizzati e distaccati dal passaggio della folla le varie salette in cui tutti i giorni, nelle ore di apertura esperti operatori terranno incontri e trattamenti di Tui Na, Shiatzu, Ayurveda, massaggio Thai, Hot Stone, Hawaiano, Californiano, Ipnosi regressiva, Rebirthing, Floriterapia, Meditazione, Tai Chi, Yoga, Magnetoterapia, Pranoterapia, Terapia del suono, Fiori di Bach, Cristalloterapia, Cromoterapia, Discipline orientali e bionaturali

AREA ARTI DIVINATORIE (Piano terra padiglione A): al piano terra in un unico ambiente appartato e circoscritto e nel rispetto della privacy è collocata la “Sala Arti Divinatorie”: Arti Divinatorie, Prodotti esoterici, in cui tutti i giorni, nelle ore di apertura operatori di arti mantiche riceveranno anche senza appuntamento, inoltre saranno predisposti stand con prodotti attinenti al settore.

SALE CONFERENZA: Auditorium, Sala Pacinotti, Sala Fermi, Sala A e Sala B, Sala dell’Accoglienza, presso le 6 “Sale Conferenza” (da 50-100-250-500 posti a sedere) all’interno del Palazzo dei Congressi tutti i giorni nelle ore di apertura, professionisti ed esperti relatori illustreranno con conferenze e dibattiti le numerose tematiche legate alla salute ed al benessere attraverso seminari, presentazione di libri, videoconferenze.

AREA COMMERCIALE (Piano Terra): l’Area Commerciale sarà un coinvolgente scenario attinente alle tematiche presenti, numerosi saranno gli stands di Abbigliamento, Cristalli, Statue, Artigianato Internazionale e Orientale, Cosmesi naturale, Editoria specializzata, Erboristeria, Ethnic style, Mineralogia, Tattoo & Body Piercing, Degustazioni e cerimoniale del Tè, Cucina naturale, Nutrizione salutista vegana e vegetariana, e tante altre arti orientali. Divinità Orientali, Incensi, Candele, Fontane zen, Lampade di sale, Campane tibetane, Musica, Libri.

AREA ETIC FOOD E RELAX (Piano Terra) L’alimentazione tradizionale del nostro Paese è ritenuta la più equilibrata. Ma ogni regime nutrizionale ha pregi e difetti : l’importante è usare intelligenza, misura e rispetto. Già lo scorso anno quest’area proponeva varie tipologie alimentari: la cucina giapponese, la cucina vegetariana e la cucina vegana e quest’anno si è arricchita con la la cucina tibetana.

AREA MOSTRE: in cui sarà allestita una mostra curata dalla Compagnia Pisana degli Artisti dell’Arno dal titolo Totem Tarocchi Talismani. Esporranno le loro opere gli artisti: Lorenzo Acquaviva, Andreani Manola, Romano Bartelloni, Aldo Filippi, Renzo Galardini, Andrea Guasti, Mara Nencini, Silvia Nencioni, Paolo Pisano, Andrea Rizzo, Enrico Serraglini..

ESIBIZIONI E SPETTACOLI: all’interno dell’auditorium attrezzato per 500 posti a sedere avranno svolgimento esibizioni e spettacoli di particolare interesse quest’anno si segnalano lo spettacolo/laboratorio del mentalista Francesco Giorgione dal titolo Mind Dominus sopra descritto, e le giornate dedicate all’ascolto di musiche e suoni naturali a frequenza base di 432 Hz dal titolo Medit’Azione curate da Parsifal Music editore Stefano Meini e composte da Fabio Psikawa Kinyan.

La stessa sala ospiterà nell’arco intero dell’evento anche Danze, concerti con strumenti orientali e aborigeni, campane Tibetane e di cristallo, bagni di Gong e tamburi sciamanici, esperienze di terapia del suono, musicoterapia, inoltre saranno presenti le più prestigiose Associazioni culturali orientali finalizzati all’incontro con i Monaci Tibetani ed i loro stupefacenti Mandala, Sciamani, meditazione, canti propiziatori e tanto, tanto altro ancora…

Chi fosse interessato ad approfondire la conoscenza della manifestazione in rete, all’indirizzo www.alteregofiere.com, troverà nel dettaglio qualsiasi informazione relativa ai giorni 5, 6, 7 e 13 14 gennaio 2018, oppure ai numeri 333.3405845 – 347.3801103 – 3334317972

Allego il programma dell’evento

VENERDI’ 5 GENNAIO

Ore 15.00/20.00 con pausa di 1 ora Sala Pacinotti: Conferenza “La Porta della Felicità” prima e seconda parte a seguire workshop e domande a cura del Dott. Mauro La Porta, psicologo, studioso di filosofia esoterica e consulente RAI

Info: 339.1050535 – maurorebis@tiscali.it

Ore 15.00/16.00 Sala Fermi: “La Gioia della Devozione” presentazione e workshop interattivo dello yoga dell’Amore a cura di Ramachandra Das monaco Hare Krishna di Villa Vrindavana – Firenze

Ore 15.00/16.00 Auditorium: “Tamburo Sciamanico” cerchio condotto da Cuore Di Montagna – Lorenzo La Rosa – cerimoniere, conduttore di capanne sudatorie, costruttore di tamburi sciamanici

Ore 15.00/16.00 Sala A: Conferenza “Allineamento Divino” a cura di Stefano Pepi.

Ore 15.00/16.00 Sala B: Presentazione della rivoluzionaria tecnologia Human Design System®, con un esempio della breve analisi della Rave-Chart di un partecipante (Grafico della Mappa genetica olistica di una persona) “Sei un Generatore, un Manifestatore, un Proiettore o un Riflettore?”, scopri la tua tipologia per utilizzare le tue risorse e realizzare creativamente la tua vita con successo nella professione e nelle relazioni! a cura di Gianfranco Di Nenno, guida certificata Human Design System® Info: 335-249591 – gianfranco.dinenno@libero.it

Ore 15.00/16.00 Sala dell’Accoglienza (soppalco Padiglione A): Conferenza “Conferenza Muta: in viaggio verso” a cura di A. Motta e C. Esperienza di meta-osservazione con performance di partecipazione Attiva alla “light gate”. La partecipazione è gratuita ed a numero chiuso. Info e prenotazioni da inviare entro 5 giorni antecedenti a al.garbgiardino@gmail.com oppure Tel. 3337366731. La preparazione all’ esperienza avverrà dalle 15 alle 15:10 circa. I risultati verranno escussi a termine dell’esperienza fino alle ore 16.00

Ore 16.00/17.00 Sala dell’Accoglienza (soppalco Padiglione A): Conferenza : “Il Tatuaggio Curativo (parte prima)” a cura di A. Motta e G. Radino. Conoscere l’influenza del tatuaggio ed i rapporti fra tattoo, forme, colori e chimica e fra questi e meridiani, chakra ed aspetti astrali.

Ore 16.00/18.00 Auditorium: Conferenza “I veri motivi per cui ci si ammala e come si guarisce veramente” a cura del Dr. Nicola Lo Conte

Ore 16.00/20.00 Saletta 4 (II° piano) REIKI – DIKSHA: Info: Tel. 347/1672829 – gianni.tucci@kosmosclub.it

Ore 16.00/17.00 Sala Fermi: Conferenza “Giovanni e il Vangelo di Verità: realtà oltre la fantasia” a cura di Catia Profeti.

È un vangelo apocrifo che si avvicina molto alle teorie aliene e alla fisica quantistica… Spiega la creazione del mondo anche da un punto di vista di entità pagane e di come l’uomo abbia acconsentito a vivere in prima persona l’esperienza del male, sia da un punto di vista di salute che come esperienza di crescita e come tutto riporti alla crescita dell’uomo e del suo ritorno alla perfezione e all’unione con l’assoluto principio cosmico.

Ore 16.30/17.30 Sala A: Conferenza “Lettura e riequilibrio dell’Aura Spirituale” a cura di Manuela Giorgi. Conoscere l’Aura Spirituale, questa nostra “Veste di Luce” della quale sovente non siamo consapevoli. Imparare a “sentirla”, ascoltarla, equilibrarla per portare armonia, benessere e serenità nella nostra Vita.

Info: Tel.349/0577185 – contattoceleste@hotmail.com

Ore 16.30/17.30 Sala B: Conferenza “Il Profumo Astrale: la fotografia olfattiva del cielo che ti ha visto nascere” a cura di Barbara Pozzi aroma-terapeuta di Olfattiva e Alessio Bianchi Farmacista, esperto di Fiori di Bach e astrologo.

Ore 17.00/18.00 Sala Fermi: Conferenza “Cuore e Amore in relazione” a cura di Carmen Mancosu Kübler.

Senti la vivacità in te e la prontezza ad accettarti come sei, con amore, sincerità e chiarezza. Apriti nel fiume del tuo cuore, con amore che non conosce nè tempo nè luogo.

Info: 348 878 47 48 – carmen@corazondevida.com

Ore 17.00/19.00 Sala dell’Accoglienza (soppalco Padiglione A): Incontri di pratica (e teoria) ad offerta libera “Il Qi Gong ed il Movimento dell’energia vitale” a cura di Laura Martorano.

Rivolto principalmente a chi vorrebbe donare tempo a sé stesso, un corpo in armonia col respiro riscopre e diffonde serenità. Attraverso l’apprendimento di questa antica arte ciascun praticante si pone alla ricerca dell’equilibrio, della consapevolezza e dell’energia che gli sono propri. Con l’aiuto di esercizi lenti e profondi, armonizzati col proprio respiro e la propria energia, è possibile sciogliere tensioni muscolari e articolari, rafforzare il corpo, calmare la mente e, per chi lo desidera, iniziare un percorso di ricerca spirituale.

Diplomata alla scuola dell’associazione Wu Xing di Roma.

Laura Martorano è abilitata all’insegnamento del Qi Gong di base del Maestro Hu YaoZhen, forme di Qi Gong tradizionale e forme di Qi Gong dell’Università di Pechino. Info: 328 4524031 – ice.l@iol.it

Ore 17.30/18.30 Sala A: Presentazione dell’opera “Hercòlubus o pianeta rosso” di V. M. Rabolù, a cura di Luciano Barbati, Casa editrice Coradi.

Ore 17.30/18.30 Sala B: Conferenza “A scuola di leadership: da Vittima a Leader” a cura di Daniele Belgrado, Coach e Trainer con formazione PNL (Programmazione Neuro Linguistica), EFT (Emotional Freedeom Techniques), Tantra, IBP (Integrative Body Psychotherapy). Tel. 392 8871578 -danielebelgrado@gmail.com

Ore 18.00/20.00 Auditorium: Conferenza Presentazione del libro “Il fiume scorre: riflessioni di un medico libero” a seguire “Alimentazione, salute e consapevolezza” a cura del Dr. Vasco Merciadri

Ore 18.30/19.30 Sala A: Conferenza e workshop “Massaggio Riflessologico thai del piede” a cura di Monica Cipriani.

Ore 18.30/19.30 Sala B: Conferenza “L’unicorno: simbologia, mito, attualità” a cura di Paola Bock

Ore 18.30/19.30 Sala Fermi: Conferenza “Salute e tecnologia – Quanto la tecnologia, i dispositivi moderni e le radiazioni terrestri influenzano la nostra salute”.

“Cellulari, tablet, computer, smartphone, cordless, forno a microonde… come utilizzarli in maniera corretta affinché non abbiano un impatto negativo sulla nostra salute. Come proteggere i bambini e tutti gli individui in crescita dalla tecnologia e dalle radiazioni terrestri” a cura del naturopata e geo-biologo Diego Rossi.

Ore 20.00: Chiusura Fiera

SABATO 6 GENNAIO

Ore 10.00: Apertura rassegna e salette Olistiche

Ore 10.00/11.00 Sala dell’Accoglienza (soppalco Padiglione A): “Conferenza Muta: la porta ed il giardino” a cura di A. Motta e C. Esperienza di meta-osservazione con Performance di partecipazione Attiva alla “light gate”.

La partecipazione è gratuita ed a numero chiuso. La partecipazione è gratuita ed a numero chiuso. Info e prenotazioni da inviare entro 5 giorni antecedenti a al.garbgiardino@gmail.com oppure Tel. 3337366731. La preparazione alla conferenza muta avverrà dalle 10:00 alle 10:10 circa. I risultati verranno escussi a termine dell’esperienza fino alle ore 11.00

Ore 10.00/13.00 Sala Pacinotti: Conferenza “Quel cervello chiamato intestino” a cura della Dr. ssa Francesca Andreazzoli

Ore 11.00/12.00 Auditorium: “Tamburo Sciamanico” cerchio condotto da Cuore Di Montagna – Lorenzo La Rosa – cerimoniere, conduttore di capanne sudatorie, costruttore di tamburi sciamanici

Ore 11.00/12.00 Sala A: “Ritorno all’anima” come ritrovare il senso e la gioia della vita con semplici ma efficaci pratiche spirituali a cura di Ramachandra Das monaco Hare Krishna di Villa Vrindavana – Firenze

Ore 11.00/12.00 Sala B: Presentazione della rivoluzionaria tecnologia Human Design System®, con un esempio della breve analisi della Rave-Chart di un partecipante (Grafico della Mappa genetica olistica di una persona) “Sei un Generatore, un Manifestatore, un Proiettore o un Riflettore?”, scopri la tua tipologia per utilizzare le tue risorse e realizzare creativamente la tua vita con successo nella professione e nelle relazioni! a cura di Gianfranco Di Nenno, guida certificata Human Design System® Info: 335-249591 -gianfranco.dinenno@libero.it

Ore 11.00/13.00 Sala Fermi: Conferenza “Nikola Tesla e la risonanza: dal telegrafo al progetto Montauk” a cura Matteo Tenan

Il grande scienziato slavo-americano non solo ci ha donato all’umanità invenzioni tecnologiche di immenso valore nel campo dell’energia, dei trasporti e dell’informatica, che costituiscono il fondamento della nostra civiltà, ma soprattutto va ricordato perché ci ha fatto capire con le sue scoperte che TUTTO è collegato e noi facciamo parte dell’immensa armonia cosmica.

Info: figlitesla@tiscali.it – Tel. 393 6162119.

Ore 15.00/16.00 Sala A: Conferenza “Spirito della Natura – Magia in azione” a cura di Lisa Catola, Elena Fornari, Paola Bock.

Ore 15.00/16.00 Sala B: Conferenza “Chiropratica Agopuntura e Ozonoterapia Veterinaria” a cura della Dott.ssa Valentina Taccini.

La Dott.ssa Valentina Taccini illustrerà cosa è la chiropratica e quando si usa negli animali, come è utile per trattare alcuni problemi e per la prevenzione. Parlerà inoltre dell’agopuntura e dell’ozonoterapia spiegando come vengono utilizzate negli animali e la loro applicazione nel trattamento conservativo delle ernie discali del cane.

Ore 15.00/20.00 con pausa di 1 ora Sala Pacinotti: Conferenza “Terra Piatta e Terra Cava: antiche leggende dell’India e del Tibet” prima e seconda parte a seguire workshop e domande a cura del Dott. Mauro La Porta, psicologo, studioso di filosofia esoterica e consulente RAI

Info: 339.1050535 – maurorebis@tiscali.it

Ore 15.00/16.00 Sala Fermi: Conferenza “ Le assurdità New Age che ci hanno danneggiati, allontanando troppe persone da un percorso di crescita” a cura di Maria Lanzone, Presidente dell’Ass. Culturale Respiro mentale www.associazioneculturalerespiromentale.eu

Ore 15.30/17.30 Auditorium: Parsifal Music Edizioni Musicali presenta: “RESET-Visualizzazione Meditativa e Bagno Armonico con campane tibetane e gong” a cura di Fabio Psikawa Kinyan e I Gong Master.

Ore 16.00/17.00 Sala Fermi: Conferenza “Riconosci gli ostacoli sul tuo cammino di vita” a cura di Carmen Mancosu Kübler.

Riconosci gli ostacoli che si presentano lungo il cammino della tua vita, sentirli nel tuo cuore, per poter affrontare con confidenza, cuore, amore e fiducia il cammino a te destinato. Potrai confidare totalmente nei tuoi sentimenti e sarai in grado di trovare la soluzione giusta in qualsiasi situazione, e soprattutto la giusta decisione. Imparerai a sentire dalle parole, perchè lì ci sono gli ostacoli. La verità nella comunicazione è il linguaggio della tua anima, e solo se curi e impari a rimanere in silenzio, senti il linguaggio dell’amore e lo riconoscerai.

Info: 348.8784748 – carmen@corazondevida.com

Ore 16.00/17.00 Sala dell’Accoglienza (soppalco Padiglione A): Conferenza “Il Tatuaggio Curativo (parte seconda)” a cura di A. Motta e G. Radino. Il tatuaggio come documento di identità. Significati nascosti, psicologici, e medici secondo la tradizione Indo-arabo-malese. Geometrie sacre orientali ed esoterici occidentali.

Ore 16.30/17.30 Sala A: Conferenza “Channeling: contatto con le Guide Angeliche” a cura di Manuela Giorgi. “Il dono più grande del Channelling è giungere alla “certezza” direi quasi matematica che non veniamo mai lasciati da soli nel compiere questo importante ma difficile cammino terreno, accanto a noi ci sono Esseri di Luce che costantemente ci prendono per mano e con estremo rispetto, amore e fiducia ci accompagnano aiutandoci a vedere noi stessi e le nostre vite da una prospettiva più elevata nella quale tutto assume un preciso significato e non esistono eventi od esperienze che ci vengono fatte vivere lasciate al puro caso. Tutto ha un senso e tutto serve per la crescita e la nostra maturazione più elevata”.

Attraverso il “Channeling” si può:

-fare esperienza dell’Amore incondizionato

-comprendere il senso delle proprie esperienze

-sviluppare la propria Consapevolezza

Info: 349.0577185 – contattoceleste@hotmail.com

Ore 16.00/20.00 Saletta 4 (II° piano) REIKI – DIKSHA: Info: 347/1672829 – gianni.tucci@kosmosclub.it

Ore 16.30/17.30 Sala B: Conferenza “Riequilibrio della colonna vertebrale con riallineamento immediato” a cura di Lorena Argiolas.

Trattamento energetico in grado di riallineare in una sola seduta la colonna vertebrale con allineamento immediato delle scapole, dislivello delle gambe e rotazione del bacino. Nello stesso trattamento vengono armonizzati e riequilibrati i centri energetici dei chakra, gli organi interni e rimossi alcuni blocchi animici ed emozionali in quanto va ad agire anche sui Corpi Sottili e non solo fisici

Ore 17.00/18.00 Sala Fermi: Conferenza “Di Vita, in Vita: il Karma”. Da ventre a ventre in un ciclo incessante di morti e rinascite… così la storia della nostra anima si sviluppa nel corso dell’eterno divenire.

Sintonizzarsi con il nostro “piano più alto“, sciogliere nodi antichi, comprendere relazioni e incontri del nostro passato/presente: un metodo per rilasciare karma ed energie disturbate delle vite passate, a cura di Tarika Di Maggio Accademia di Metafisica Applicata

Ore 17.00/19.00 Sala dell’Accoglienza (soppalco Padiglione A): Incontri di pratica (e teoria) ad offerta libera “Il Qi Gong ed il Movimento dell’energia vitale” a cura di Laura Martorano.

Rivolto principalmente a chi vorrebbe donare tempo a sé stesso, un corpo in armonia col respiro riscopre e diffonde serenità. Attraverso l’apprendimento di questa antica arte ciascun praticante si pone alla ricerca dell’equilibrio, della consapevolezza e dell’energia che gli sono propri. Con l’aiuto di esercizi lenti e profondi, armonizzati col proprio respiro e la propria energia, è possibile sciogliere tensioni muscolari e articolari, rafforzare il corpo, calmare la mente e, per chi lo desidera, iniziare un percorso di ricerca spirituale. Diplomata alla scuola dell’associazione Wu Xing di Roma. Laura Martorano è abilitata all’insegnamento del Qi Gong di base del Maestro Hu Yao Zhen, forme di Qi Gong tradizionale e forme di Qi Gong dell’Università di Pechino. Info: 328 4524031 – ice.l@iol.it

Ore 17.30/18.30 Sala A: “Leadership e Spiritualità” una guida pratica per intraprendere un percorso evolutivo a livello individuale e collettivo a cura di Ramachandra Das monaco Hare Krishna di Villa Vrindavana – Firenze

Ore 17.30/18.30 Sala B: Conferenza “Infinite sfumature di coppia” a cura di Daniele Belgrado, Coach e Trainer con formazione PNL (Programmazione Neuro Linguistica), EFT (Emotional Freedeom Techniques), Tantra, IBP (Integrative Body Psychotherapy). Tel. 392 8871578 – danielebelgrado@gmail.com

Ore 17.30/20.00 Auditorium: Tamburi sciamanici a cura del maestro Roberto Aiello con l’esibizione di 10 percussionisti, a seguire “Il dono del Diksha” a cura di ASD Kosmos Club Ghezzano – Il prof. Gianni Tucci presenterà l’evento, di seguito 14 diksha giver doneranno La grazia.

Info: 347/1672829 – gianni.tucci@kosmosclub.it

Ore 18.00/19.00 Sala Fermi: Conferenza “Effetti salutistici ed estetici del LISOSAN® al cacao” a cura degli erboristi Dr. Luigi Pellegrini e della Dr.ssa Michela Pellegrini www.agrisan.com

Ore 18.30/19.30 Sala B: Conferenza “Il potere delle stelle dentro di noi – conoscere e scoprire i nostri talenti tramite l’astrologia” a cura di Laura Nencini

Ore 18.30/19.30 Sala A: Conferenza “Psicologia iniziatica, come diventare realmente Maestri di sé stessi” a cura della Dott.ssa Barbara Bedini, counselor, naturopata, arti-terapeuta, autrice di saggi in tema di ArtCounseling e direttrice della Scuola di Formazione professionale in NaturalCounseling e Artiterapie Alma Sana.

Info: 335 5763148 – barbarabedini@libero.it

Ore 19.00/20.00 Sala Fermi: Conferenza “Psiche e alimentazione” a cura del Dr. Fabio Cerboni

Ore 20.00: Chiusura Fiera

DOMENICA 7 GENNAIO

Ore 10.00: Apertura rassegna e salette Olistiche

Ore 10.00/11.00 Sala dell’Accoglienza (soppalco Padiglione A): Conferenza “Conferenza Muta: il movimento e l’oscillazione da una parte o dall’altra della porta” a cura di A. Motta e C. Esperienza di medita-osservazione con Performance di partecipazione Attiva alla “lightgate”.

La partecipazione è gratuita ed a numero chiuso. Info e prenotazioni da inviare entro 5 giorni antecedenti a al.garbgiardino@gmail.com oppure Tel. 3337366731. La preparazione alla conferenza muta avverrà dalle 10:00 alle 10:10 circa. I risultati verranno escussi a termine dell’esperienza fino alle ore 11.00

Ore 10.00/11.00 Sala B: Incontro esperenziale di cristalloterapia a cura di Filippo Colombo

Ore 10.00/13.00 Sala Pacinotti: Workshop “La ricerca cosiddetta scientifica, potenzialità e limiti” a cura del Dr. Fabio Cerboni e del Dott. Mauro La Porta

Ore 10.00/13.00 Sala Fermi: Conferenza “Perché io? Difesa cosciente dai rapimenti e dalle violenze aliene” a cura di Matteo Tenan

Viaggio nella coscienza umana fra interferenze e rapimenti alieni e resistenza dell’uomo cosmico immortale.

Info: 393 6162119 – figlitesla@tiscali.it

Ore 11.00/12.00 Sala B: Conferenza “Riveder le stelle: la bellezza e l’amore nei desideri” a cura di Elisa Benvenuti.

Ore 11.00/12.00 Auditorium: Meditazione guidata sul Mahamantra, il mantra dell’amore, per il risveglio dell’Amore divino latente nel cuore di ogni essere a cura di Ramachandra Das monaco Hare Krishna di Villa Vrindavana – Firenze

Ore 11.30/12.30 Sala A: Conferenza “Da Ighina a Pincherle” a cura di Fabio Sharmanà, radionico e costruttore di antichi strumenti che Egizi svela il principio di funzionamento dello ZED/Djed

Ore 12.00/13.00 Sala B: Conferenza “Occhi specchio dell’Anima, radar del corpo” a cura di Caterina Polini, educatrice visiva. Gli occhi, uno dei due principali recettori della postura, rieducarli alle loro funzioni naturali per vedere meglio, avere una buona postura, un buon equilibrio ed altro ancora.

Ore 12.00/13.00 Auditorium: Presentazione della rivoluzionaria tecnologia Human Design System®, con un esempio della breve analisi della Rave-Chart di un partecipante (Grafico della Mappa genetica olistica di una persona) “Sei un Generatore, un Manifestatore, un Proiettore o un Riflettore?”, scopri la tua tipologia per utilizzare le tue risorse e realizzare creativamente la tua vita con successo nella professione e nelle relazioni! a cura di Gianfranco Di Nenno, guida certificata Human Design System® Info: 335-249591 – gianfranco.dinenno@libero.it

Ore 15.00/16.00 Sala A: Conferenza “Salute e tecnologia – Quanto la tecnologia, i dispositivi moderni e le radiazioni terrestri influenzano la nostra salute”.

“Cellulari, tablet, computer, smartphone, cordless, forno a microonde… come utilizzarli in maniera corretta affinché non abbiano un impatto negativo sulla nostra salute. Come proteggere i bambini e tutti gli individui in crescita dalla tecnologia e dalle radiazioni terrestri” a cura del naturopata e geo-biologo Diego Rossi

Ore 15.00/16.00 Sala B: Conferenza e workshop “Le frequenze che curano. I Suoni e le vibrazioni della vita” a cura di Mario Erberto Marino, Musicoterapeuta esperto in musicoterapia comparata

Ore 15.00/20.00 con pausa di 1 ora Sala Pacinotti: Conferenza “Veganesimo, vaccino naturale” prima e seconda parte a seguire workshop e domande a cura del Dott. Mauro La Porta, psicologo, studioso di filosofia esoterica e consulente RAI

Info: 339.1050535 – maurorebis@tiscali.it

Ore 15.00/16.00 Sala Fermi: Conferenza “Microingegneria organica: i batteri per l’ambiente e per la nostra salute” a cura del naturopata Dr. Francesco Ruggeri

Ore 16.00/18.00 Auditorium: Parsifal Music Edizioni Musicali presenta: “RESET-Visualizzazione meditativa ” a cura di Fabio Psikawa Kinyan

Ore 16.00/17.00 Sala dell’Accoglienza (soppalco Padiglione A): Conferenza “Il Tatuaggio Curativo (parte terza)” a cura di A. Motta e G. Radino. Tatuaggi curativi temporanei (non permanenti), esercizi giornalieri, visione sciamanica e rimedi esterni per comporre gli effetti indesiderati dei tratti del tattoo su meridiani, linee energetiche, spirito e profili aurei.

Ore 16.00/20.00 Saletta 4 (II° piano) REIKI – DIKSHA: Info: 347.1672829 – gianni.tucci@kosmosclub.it

Ore 16.00/17.00 Sala B: Conferenza “Chiropratica Agopuntura e Ozonoterapia Veterinaria” a cura della Dott.ssa Valentina Taccini.

La Dott.ssa Valentina Taccini illustrerà cosa è la chiropratica e quando si usa negli animali, come è utile per trattare alcuni problemi e per la prevenzione. Parlerà inoltre dell’agopuntura e dell’ozonoterapia spiegando come vengono utilizzate negli animali e la loro applicazione nel trattamento conservativo delle ernie discali del cane.

Ore 16.30/17.30 Sala A: Conferenza con dimostrazione pubblica di Medianità “Conosci il Dio che è in Te” a cura di Manuela Giorgi.

Info: 328/7634813 – contattoceleste@hotmail.com

Ore 16.30/17.30 Sala Fermi: Conferenza “Conosci il tuo dono e il tuo cammino di vita?” a cura di Carmen Mancosu Kübler.

Con il mio dono come vedente nel corpo energetico, sono in grado ti aiutarti a scoprire qual è il tuo dono e il tuo camino di vita. Svolgi una professione che corrisponde già al tuo camino di vita oppure lavori per motivi finanziari? Ti aiuto a scoprirlo, confida in te stesso.

Info: 348.878 47 48 – carmen@corazondevida.co

Ore 17.00/19.00 Sala dell’Accoglienza (soppalco Padiglione A): Incontri di pratica (e teoria) ad offerta libera “Il Qi Gong ed il Movimento dell’energia vitale” a cura di Laura Martorano.

Rivolto principalmente a chi vorrebbe donare tempo a sé stesso, un corpo in armonia col respiro riscopre e diffonde serenità. Attraverso l’apprendimento di questa antica arte ciascun praticante si pone alla ricerca dell’equilibrio, della consapevolezza e dell’energia che gli sono propri. Con l’aiuto di esercizi lenti e profondi, armonizzati col proprio respiro e la propria energia, è possibile sciogliere tensioni muscolari e articolari, rafforzare il corpo, calmare la mente e, per chi lo desidera, iniziare un percorso di ricerca spirituale. Diplomata alla scuola dell’associazione Wu Xing di Roma. Laura Martorano è abilitata all’insegnamento del Qi Gong di base del Maestro Hu Yao Zhen, forme di Qi Gong tradizionale e forme di Qi Gong dell’Università di Pechino. Info: 328 4524031 – ice.l@iol.it

Ore 17.00/18.00 Sala B: Conferenza “Aradia Il vangelo delle streghe” Il testo che ha ispirato i movimenti neopagani della Wicca e della Stregheria a cura di Elena Fornari

Ore 17.30/18.30 Sala Fermi: Conferenza “Allineamento Divino” a cura di Stefano Pepi.

Ore 17.30/18.30 Sala A: Conferenza “A scuola di Leadership: da Vittima a Leader” a cura di Daniele Belgrado, Coach e Trainer con formazione PNL (Programmazione Neuro Linguistica), EFT (Emotional Freedeom Techniques), Tantra, IBP (Integrative Body Psychotherapy). Tel. 392 8871578 – danielebelgrado@gmail.com

Ore 17.30/18.30 Sala B: Incontro esperienziale di cristalloterapia a cura di Filippo Colombo

Ore 18.00/19.00 Auditorium: Conferenza “Gli Alieni che sono in noi” a cura di Ilaria Centoni Ricercatrice del Centro Ufologico Nazionale

Ore 18.30/19.30 Sala A: Armonizzazioni/Iniziazioni gratuite di REIKI 1° Livello, con diploma di acquisizione, impartite dal Reiki Master Diksha Giver, Prof. Gianni Tucci.

Info: 347/1672829 – gianni.tucci@kosmosclub.it

Ore 18.30/19.30 Sala B: Conferenza “Il potere delle stelle dentro di noi – conoscere e scoprire i nostri talenti tramite l’astrologia” a cura di Laura Nencini

Ore 18.30/19.30 Sala Fermi: Conferenza “Una vita naturale è una vita spirituale, l’incontro fra Counseling, Naturopatia e Meditazione” a cura della Dott.ssa Barbara Bedini, counselor, naturopata, arti-terapeuta, autrice di saggi in tema di ArtCounseling e direttrice della Scuola di Formazione professionale in Natural Counseling e Arti-terapie Alma Sana.

Info: 335 5763148 – barbarabedini@libero.it

Ore 19.00/20.00 Auditorium: conferenza “Ossidazione Acidosi e salute” a cura del medico Dr. Fabio Cerboni

Ore 20.00: Chiusura Fiera

SABATO 13 GENNAIO

Ore 15.00/16.00 Sala A: Conferenza “Amore incondizionato” a cura di Carmen Mancosu Kübler.

Amore incondizionato: cosa intendiamo? Come si vive l’amore incondizionato?. In questa stupenda conferenza facciamo l’esperienza sentendo e imparando come vivere giornalmente in modo semplice con l’amore incondizionato. Una vita vissuta in amore incondizionato non significa dire a tutto “SI”, anzi significa incontrare tutto con amore di cuore e prendere la propria decisione. Vediamo dove sono i nostri confini e quello che lasciamo andare via.

Info: 348.878 47 48 – carmen@corazondevida.com

Ore 15.00/16.00 Sala B: Conferenza e workshop “M-Braining: Armonizzazione dei tre cervelli” a cura di Alessia Sonetti, Counselor Olistica

Ore 15.00/16.00 Sala Fermi: Conferenza esperienziale a tema “Costellazioni familiari e sistemiche” a cura di Armando Prieto Perez docente e operatore olistico specializzato in lavoro energetico. La trattazione si svilupperà a partire da casi di persone presenti in sala che vorranno lavorare su di loro, partendo quindi da un lavoro di campo tangibile dal quale si apriranno poi spunti di riflessione e spiegazione del metodo di indagine proposto.

Info: 348.5395956 – Olos.eventi@gmail.com

Ore 15.00/20.00 con pausa di 1 ora Sala Pacinotti: Conferenza “Musica e Magia” a seguire “Cimatica e vibrazione” a cura del Dott. Mauro La Porta, psicologo, studioso di filosofia esoterica e consulente RAI

Info: 339.1050535 – maurorebis@tiscali.it

Ore 15.00/16.00 Sala dell’Accoglienza (soppalco Padiglione A): Conferenza “Conferenza Muta: il viaggio di ritorno” a cura di A. Motta e C. Esperienza di medita-osservazione con performance di partecipazione attiva alla “light gate”.

La partecipazione è gratuita ed a numero chiuso. Info e prenotazioni da inviare entro 5 giorni antecedenti a al.garbgiardino@gmail.com oppure Tel. 3337366731. La preparazione alla conferenza muta avverrà dalle 15 alle 15:10 circa. I risultati verranno escussi a termine dell’esperienza fino alle ore 16.00

Ore 15.00/16.00 Sala dell’Accoglienza (soppalco Padiglione A): Conferenza “Il Tatuaggio Curativo (parte quarta)” a cura di A. Motta e G. Radino. Come modificare gli effetti di un tatuaggio preesistente? Come scegliere la collocazione giusta del nuovo tatuaggio non ancora impresso? Ricomporre il “vecchio” tatuaggio e/o progettare il nuovo nella visione delle antiche pratiche e discipline.

Ore 16.00/18.00 Sala dell’Accoglienza (soppalco Padiglione A): Incontri di pratica (e teoria) ad offerta libera “Il Qi Gong ed il Movimento dell’energia vitale” a cura di Laura Martorano.

Rivolto principalmente a chi vorrebbe donare tempo a sé stesso, un corpo in armonia col respiro riscopre e diffonde serenità. Attraverso l’apprendimento di questa antica arte ciascun praticante si pone alla ricerca dell’equilibrio, della consapevolezza e dell’energia che gli sono propri. Con l’aiuto di esercizi lenti e profondi, armonizzati col proprio respiro e la propria energia, è possibile sciogliere tensioni muscolari e articolari, rafforzare il corpo, calmare la mente e, per chi lo desidera, iniziare un percorso di ricerca spirituale. Diplomata alla scuola dell’associazione Wu Xing di Roma. Laura Martorano è abilitata all’insegnamento del Qi Gong di base del Maestro Hu Yao Zhen, forme di Qi Gong tradizionale e forme di Qi Gong dell’Università di Pechino. Info: 328 4524031 – ice.l@iol.it

Ore 16.00/18.00 Auditorium: Parsifal Music Edizioni Musicali presenta: “RESET-Visualizzazione Meditativa e Bagno Armonico con campane tibetane e gong” a cura di Fabio Psikawa Kinyan e I Gong Master.

Ore 16.00/17.00 Sala Fermi: Conferenza “Il Profumo Astrale: la fotografia olfattiva del cielo che ti ha visto nascere” a cura di Barbara Pozzi aroma-terapeuta di Olfattiva e Alessio Bianchi Farmacista, esperto di Fiori di Bach e astrologo.

Ore 16.00/20.00 Saletta 4 (II° piano) REIKI – DIKSHA: Info: 347/1672829 – gianni.tucci@kosmosclub.it

Ore 16.30/17.30 Sala A: Conferenza teorico-pratica “L’arte di guarire con la musica” a cura di Luca Vignali, terapista del suono. La conferenza è basata su quattro livelli di ascolto ed esercizi finalizzati all’utilizzo dei suoni nel processo di guarigione. Saranno utilizzate campane di cristallo, campane tibetane, diapason e violino. Info: 347.4140952 – www.musicatantra.com

Ore 16.30/17.30 Sala B: Conferenza di MetaMedicina “Ogni sintomo è un messaggio” a cura di Manuela Giorgi.

Perchè ricadiamo continuamente negli stessi schemi di sofferenza? Perché incontriamo sempre la stessa tipologia di persona? E’ una vita che viviamo sempre il solito copione o soffriamo sempre degli stessi sintomi o malesseri? Se il nostro corpo fosse un messaggero che ha qualcosa da dirci?

Info: 349.0577185 – contattoceleste@hotmail.com

Ore 17.00/18.00 Sala Fermi: Conferenza “Un’ipotesi plausibile, su come la Fisica Quantistica e l’Epigenetica, possano offrire una giustificazione possibile, a Discipline Olistiche come REIKI, DIKSHA, QI GONG e…non solo” a cura del Prof. Gianni Tucci. Info: 347/1672829 – gianni.tucci@kosmosclub.it

Ore 17.30/18.30 Sala A: Conferenza “A scuola di Leadership: da Vittima a Leader” a cura di Daniele Belgrado, Coach e Trainer con formazione PNL (Programmazione Neuro Linguistica), EFT (Emotional Freedeom Techniques), Tantra, IBP (Integrative Body Psychotherapy). Tel. 392 8871578 – danielebelgrado@gmail.com

