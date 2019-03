Al Reverse per festeggiare le donne il Dj Marco Bismark

PISA – Sarà un venerdì all’insegna della musica techno al Reverse Sound Cafè nella serata della festa della donna, venerdì 8 Marzo. I locali della discoteca pisana di Via Metastasio in Loc. La Fontina a Pisa, attendono i suoi fans per festeggiare questo avvenimento.

In consolle in esclusiva per il Reverse Sound Cafè il Dj Marco Bismark insieme a lui per far vibrare la Torre di Pisa e le mura del Reverse Sound Cafè la voce di Giovanni Ranucci, Yakutek e Dave Groove.

L’ apertura dei cancelli è prevista per le ore 23. Per le donne l’ingresso sarà omaggio per tutta la notte.

Per info e prenotazioni tavoli 340.5979508