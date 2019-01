Al Reverse Sound Cafe’ arriva “Il Comandante Ginger”, re della musica techno

PISA – – Proseguono i venerdì a base di musica techno al Reverse Sound Cafe’ in Via Metastasio a Pisa in Loc. La Fontina. Venerdi 25 gennaio arriva infatti nella discoteca pisana “Il Comandante Ginger“. Quattro ore di Dj Set con grande musica. L’Apertura dei cancelli e’ prevista per le ore 23. L’ingresso omaggio sarà valido fino alle ore 1.30. Info e prenotazioni 375.5660830.

Ginger nasce a Reggio Emilia il 19 Novembre 1973. La sua passione per la musica nasce all’età di 15 anni. Nel 1992/1993, nasce la collaborazione con la sua musica al “TREMENDA” di Reggio Emilia. Il 1994 vede il suo primo approccio negli studi discografici della nota etichetta “UMM” e la realizzazione di un paio di produzioni Neid, Pianosphera. Nel 1995 nascono importanti e diverse collaborazioni: con l’etichetta KIRO/SUSHI/TOMOWACK viene fatto il primo triplo lp contenente trenta tracce sviluppate da artisti diversi: DJ UNITED GROOVE’S. MEDIA RECORDS un progetto per la realizzazione di compilation tra queste “PLASMAPHOBIA“, mirate a situazioni di grandi eventi di massa nel panorama dei club assieme a Mauro PICOTTO. Sempre in quell’anno, cominciano i contatti con vari giornali mensili (TUTTO DANCE/DISCOID/TREND/LA GUIDA DELLA NOTTE). Nel 1996 viene chiamato a partecipare ad un paio di eventi di grosso calibro (Stadio S. SIRO & PALA LIDO di Milano) portando la sua musica in mezzo a migliaia di persone. Questo personaggio, decisamente molto estroverso, viene soprannominato “Il Comandante” per ovvie ragioni di gestione incontrastata della consolle, riscuotendo quel grande successo che lo porterà alla ribalta nel panorama techno trance dei club più in del momento.