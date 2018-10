Al Reverse Sound Cafè un altra serata all’insegna del Cabaret e la Musica 70-80-90

PISA – Il Reverse Sound Café è tornato, perché Reverse è sinonimo di ritorno. Il ritorno alla ribalta della cultura musicale, un rewind alle origini attraverso gli incontri, le opinioni ma soprattutto attraverso la grande musica.

Dopo il grande successo della serata inaugurale il Reverse Sound Café torna venerdì 12 ottobre ovviamente in Via Metastasio a Ghezzano Pisa, con un altra grande serata. La nuova stagione invernale offrirà il mitico “Reverse Friday Night” perchè ridere di venerdì sarà “Una cosa seria” soprattutto con la comicità live di Graziano Salvadori, Andrea Magini, e Claudio Marmugi che alle ore 22.30 saliranno sul palco del Reverse. Un mix tra Aria Fresca, Zelig e Colorado.

Un “Gran Cabaret Made in Tuscany” che si potrà gustare insieme alla cena che avrà inizio alle ore 20.30 con la presenza di Samuele Rossi (The Best), lo Showman Stefano Orselli ed il Mago Gianluca Calandrino.

Una serata magica che proseguirà alle ore 23.30 con disco Dj Set Andrea Andreotti e Save T. di Punto Radio. Per Info e prenotazioni chiamare il numero 340.3090408 oppure il 3405979508. Per saperne di più segui la nostra pagina Facebook Reverse Sound Cafè.