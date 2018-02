Al Teatro di Bo’ lo spettacolo teatrale Casa de Tabua

PISA – Andrà in scena Sabato 10 Febbraio alle ore 21 al Teatro Comunale di Santa Maria a Monte, gestito dal 2014 dal Teatro Di Bo’ sotto la Direzione Artistica di Franco Di Corcia Jr, lo spettacolo Teatrale Casa De Tabua di e con Andrè Casaca e Irene Michailidis del Teatro C’Art. Lo spettacolo narra la storia di Due Mondi.

Lui con la sua casa viaggiante, lei con la sua casa sonora.Lui con il suo silenzio impacciato e morbido, lei con le sue abitudini precise e ritmiche.Il loro incontro davanti allo sguardo del pubblico li rende ancora più assurdi, più fragili a tal punto che i martelli ballano per loro. Vedersi dalla terrazza ma non riuscire a trovarsi davanti alla porta, pulire casa, sognare, far colazione, darsi appuntamento sotto un lampione sopra una sedia e salutarsi.

Casa de Tábua è un incontro inaspettato tra suono e gesto che rivela il lato comico dell’uomo nel quotidiano. Casa de Tábua è un luogo immaginario ma per noi così reale, che se un giorno riprendessimo quel viaggio lo vorremo portare appresso proprio come le nostre case.

Il Teatro C’Art Comic Education si trova a Castelfiorentino in provincia di Firenze, ha una tradizione quindicinale sul teatro fisico e la comicità non verbale ed in questi 7 anni è diventato un punto di riferimento per la ricerca pedagogica ed artistica in Italia. L’equipe di attori del C’Art in questi anni hanno prodotto spettacoli di grande risonanza nazionale ed internazionali. Le produzioni sono state replicate in festival e teatri d’Italia e all’estero in Svizzera, Germania, Palestina, Israele, Turchia, Etiopia e Capo Verde. In Brasile. Teatro C’art ha vinto il Premio Circus al Festival Mondiale della Creatività.

Info e prenotazioni 3711272850 info@teatrodibo.it

Biglietto Intero Euro 15 – Ridotto Euro 10