Al Teatro Comunale di San Miniato Mago Alex & Friends

SAN MINIATO – Sabato 5 gennaio alle 21.30 prosegue la quindicesima Stagione del Quaranthana Teatro Comunale di San Miniato con Mago Alex & Friends – Serata magica, un appuntamento unico dedicato a un pubblico di tutte le età.

La notte della Befana al Quaranthana dedicata alla magia e al divertimento riprende la fortunata collaborazione con il Mago Alex, che sarà accompagnato da Francesco Meraviglia, Paolo e Francesco Montanelli e Francesco Petrocelli, esperti nelle varie arti della magia.

I maghi con i loro numeri di prestidigitazione e micromagia accompagneranno per mano gli spettatori del Quaranthana con Illusionismo, ombre e altre specialità regalando agli spettatori una serata speciale, adatta ai grandi, ma anche ai bambini. L’evento, unico nel suo genere nel panorama toscano, avvalora ulteriormente il teatro samminiatese come una delle realtà più vivaci e qualificate della regione.

Alessandro Daloisio, in arte Mago Alex, ha incominciato a interessarsi di magia ad otto anni, specializzandosi con successo in giochi di prestigio con le carte (oggi molti giovani aspiranti maghi vengono a lezione da lui per impararne i segreti) ma, dopo essersi diplomato in regia a Firenze nella “Bottega” di Vittorio Gassman, ha cambiato rotta iniziando ad allevare pappagalli e trasformando un altro hobby di bambino, in professione.

BIGLIETTI:

Prezzo Intero : 10€

Prezzo Ridotto : (under 23) 8€

Teatro comunale Quaranthana

via Zara 58 – 56028 San Miniato (Pi) loc. Corazzano

INFO E PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

info@teatrinodeifondi.it

tel. 0571 462825/35