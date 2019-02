Al Teatro Olimpia di Vecchiano va in scena “Il medico dei pazzi”

VECCHIANO – Sabato 2 febbraio alle 21 torna ad alzarsi il sipario dell’Olimpia con “Il medico dei pazzi”, la commedia di Eduardo Scarpetta, a cura della Compagnia del Teatro Labile di Pisa.

Il costo dei biglietti è pari a 10 euro per l’intero e a 7 euro per il ridotto; per gli under 18 il costo del biglietto è di 1 euro.

“Una commedia esilarante, una storia folle, un delirio crescente come lo definisce lo stesso regista, in una rivisitazione della commedia originale di Eduardo Scarpetta, in cui lo stesso regista Luca Tessieri ha dedicato il sonoro dello spettacolo al Maestro Gioacchino Rossini” affermano il Sindaco Massimiliano Angori e l’Assessore alla Cultura, Lorenzo Del Zoppo. “Anche per questa stagione teatrale abbiamo confermato la nostra scelta di tentare di avvicinare i più giovani alla magia del teatro, fissando il costo del biglietto per gli under 18 alla cifra simbolica di 1 euro. Un’occasione in più, per i giovanissimi, per godere di occasioni di accrescimento culturale a prezzi accessibili a tutti”.

La vendita dei biglietti avviene tramite i circuiti Box Office Toscana e TicketOne. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai numeri 050/859628 e 3357231120.

L’Amministrazione Comunale ringrazia gli sponsor della stagione teatrale 2018-19 dell’Olimpia che sono: Orsini Franco SRL e Unicoop Firenze.

La rassegna completa è disponibile sul sito www.comune.vecchiano.pi.it