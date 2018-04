Al Teatro Rossi Aperto il festival internazionale del cortometraggio

PISA – Il 13 e 14 Aprile si svolgerà la seconda edizione del festival internazionale del cortometraggio “Trame Indipendenti”, organizzato dal gruppo cinema del Teatro Rossi Aperto di Pisa.

Quest’anno le candidature sono state 662, provenienti da diversi paesi. Le nazioni più rappresentate oltre all’Italia, con 255 opere, sono il Brasile (51 opere), la Spagna (45 opere), l’Iran (42 opere) e la Francia (30 opere).

Per questa seconda edizione sono previste, oltre alla sezione principale dedicata ai Corti narrativi, altre due sezioni: i Corti di animazione e i Micrometraggi, al fine di dare spazio e risposta alla richiesta di visibilità di chi crea e ai gusti e alle esigenze del pubblico.

Le proiezioni dei film finalisti delle sezioni Corti d’animazione e Micrometraggi si svolgeranno venerdì 13 aprile, mentre la serata di sabato 14 aprile sarà dedicata ai Corti narrativi. Le proiezioni avranno luogo a partire dalle 20.30 delle rispettive serate, presso il Teatro Rossi Aperto di Pisa (Via del Collegio Ricci 1).

Alla fine delle due serate saranno assegnati due premi: uno attribuito da una giuria qualificata e l’altro deciso dal pubblico presente in sala. La giuria qualificata sarà composta da otto membri scelti tra operatori, studiosi, esperti e appassionati del settore: Maurizio Ambrosini, ricercatore e docente di Storia e critica del cinema all’Università di Pisa (presidente di giuria); Francesco Barachini, storico proiezionista del Cinema Lanteri di Pisa, si occupa anche di editoria e organizzazione eventi; Olga Brucciani, addetta stampa della Lucky Red, si occupa di comunicazione offline e digital pr di film italiani e non; Stefania Cappellini, autrice e conduttrice della trasmissione radiofonica “Blow Out”, dottoranda in Storia delle Arti e dello Spettacolo; Marika Catania, segreteria e accoglienza del Cinema Arsenale di Pisa; Fabio Sonzogni, regista e attore, dalla prima edizione si occupa della direzione artistica del Siloe Film Festival; Margherita Tadei, studentessa di Discipline dello spettacolo e della comunicazione all’Università di Pisa; Marco Valtriani, regista e direttore artistico della casa di produzione cinematografica indipendente OCM e componente del Gruppo cinema del Teatro Rossi Aperto.

Il premio del pubblico sarà attribuito direttamente dagli spettatori, che nel corso delle serate potranno votare il loro cortometraggio preferito.