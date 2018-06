Al Teatro Rossi Aperto uno spettacolo nel giorno del compleanno di Margherita Hack

PISA – Come ogni anno il 21 giugno, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Andrea Salvadori organizzeranno una serata in ricordo dell’amica e grande scienziata Margherita Hack e dello spettacolo L’Anima della terra vista dalle stelle, messo in scena per 4 anni con Margherita, diretto da Francesco Magnelli.

Quest’anno hanno scelto Pisa dagli amici del Teatro Rossi Aperto, che hanno ospitato l’anno scorso un concerto con grandissima partecipazione di pubblico.

Sarà una serata che si compone in più parti partendo dalle ore 21 al Teatro Rossi a Pisa: la proiezione del film documentario L’Anima della terra vista dalle stelle, diretto da Andrea Salvadori, alcuni racconti inediti, gag, aneddoti su come è stato realizzato e sul rapporto creatosi con Margherita e Aldo (suo marito). Infine una performance musicale di Ginevra, Francesco a Andrea che suoneranno alcuni dei loro pezzi più noti dal vivo.

Ritroveremo la musica e due grandissime protagoniste femminili insieme, anche nella distanza, parlarsi attraverso le immagini del film in tutta la loro spontaneità.

Dall’alto della Rocca Sillana, nel comune di Pomarance, si vede tutta la vallata. È il tramonto e il cielo si tinge di rosa. Sembra davvero di vedere l’anima della Terra dall’alto della sfera delle stelle fisse. La musica di Andrea alla chitarra e allo tzouras greco, di Luca alla batteria e di Francesco al pianoforte accompagna e sottolinea il canto di Ginevra. Sulla scena, un orologio a pendolo a segnare il passare del tempo e un alberello a indicare lo spazio terrestre, illuminati dalla luce bianca della Luna, mentre le stelle multicoloriocchieggiano dall’alto del cielo… Musiche tradizionali del Mediterraneo innalzate da una terra fatta di colline, boschi e campi coltivati. Silenzi, pause, il ritmo prevaricante, le musiche popolari.

Sarà possibile ritirare le prenotazioni effettuate via mail fra le 20 e le 20.30, saranno disponibili posti anche la sera stessa dell’evento .

www.teatrorossiaperto.it