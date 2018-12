Al Teatro Verdi di Pisa il 31 dicembre c’è NIGHT GARDEN e il 1° gennaio il CONCERTO DI CAPODANNO

In programma, dopo Pierino e il Lupo, due omaggi: uno al Centocinquantenario rossiniano con la celeberrima La Danza e il suo ritmo indiavolato di tarantella, l’altro al quarantennale della scomparsa di Nino Rota, di cui verranno eseguiti tre brani indimenticabili, tutti scritti per Il Gattopardo di Luchino Visconti: il Valzer Brillante, la Mazurka e ilValzer del commiato. Chiuderà il concerto una delle composizioni più amate di Johann Strauss jr, Voci di Primavera, il gioioso valzer qui nella sua versione per voce e orchestra, autentico banco di prova per ogni soprano che si cimenti in questo delizioso quanto difficilissimo brano.