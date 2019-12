Al Teatro Verdi si presenta l’ultima traduzione de “Il giardino dei Ciliegi” di Anton Cechov

PISA – Nel Foyer del Teatro Verdi, Mercoledì 11 Dicembre alle ore 18, Fausto Malcovati (docente di Letteratura Russa all’Università di Milano), uno dei massimi esperti dell’opera cecoviana (sua la cura dell’ultima raccolta di racconti di Cechov in tre volumi edita Feltrinelli) “benedirà” la presentazione del libro “Il Giardino dei Ciliegi” di Anton Cechov nella nuova traduzione di Monica Santoro (Attrice pluripremiata in Russia dove ha lavorato per ben 14 anni).

Il libro è editato dalla casa editrice ETS ed è stato curato da Franco Farina (formatore presso il Teatro Verdi e docente di Drammaturgia all’Università di Pisa); ha come caratteristica di voler essere un supporto per tutti coloro che vogliono apprezzare appieno l’opera e/o vogliono provare a metterla in scena. La pubblicazione, al contrario delle altre traduzioni in commercio, è infatti caratterizzata da un corredo di contributi che ne favoriscono la fruibilità.





Oltre a una prefazione che illustra le caratteristiche peculiari dell’opera, il volume è arricchito da una serie di contributi di attori russi e non, da attori professionisti e non, che in maniera diversa hanno approcciato all’opera e l’hanno messa in scena (si va dagli attori di Lev Dodin, che proprio l’anno scorso ha messo in scena Il Giardino dei Ciliegi al Piccolo di Milano, ai ragazzi di Fare teatro del Teatro Verdi, che due anni or sono, dopo un percorso di 15 mesi, provarono a loro volta a dare una loro risposta alle mille sollecitazioni provenienti dal testo) . Si cerca in questo modo di dare al lettore la possibilità di avere una serie di elementi guida alla lettura. Sia gli addetti ai lavori che i semplici lettori potranno apprezzare con maggior facilità la grandezza dell’opera dello scrittore russo. L’idea della traduzione, che è il centro del libro, non è partita da una volontà intellettuale, ma dalla necessità prodotta da un laboratorio attorale. Il laboratorio aveva bisogno di una nuova traduzione, ma al contempo la traduzione aveva bisogno di un laboratorio. Un tempo lungo, più di quanto non possa mai accadere a livello professionistico, ha permesso in questo caso una costante verificata della traduzione durante l’intero anno di studio.



La fortuna è stata poter contare in un’artista come Monica Santoro (che a sua volta peraltro frutto dei laboratori di formazione del Teatro Verdi; ma in questo caso di quelli organizzati all’interno del festival Prima del Teatro che si svolge tutti gli anni a San Miniato della Formazione del Teatro Verdi e a sua volta interprete de Il Giardino dei Ciliegi. Questo ha permesso di unire alla cura della traduzione, una sapiente dose di dicibilità del testo drammatico.



A ciò si aggiunga un apparato consistente di note che spiega le scelte di traduzione e illumina le possibili incomprensioni del testo cecoviano, eliminando le necessarie ricerche che dovrebbero essere fatte per comprenderlo in ogni singola specificità.



Il volume è arricchito da interviste, sempre in merito all’allestimento dell’opera, ai registi russi Jurij Krasovskij e Lev Dodin (suo l’allestimento dell’opera in questi giorni in cartellone al Piccolo di Milano), e a Luca Biagiotti, dramaturg e formatore.

Il prof. Fausto Malcovati ha accettato di intervenire perché condivide a pieno la traduzione fatta da Monica Santoro e la modalità del libro. Non ha caso egli stesso ha regalato un suo interessante e originale contributo che è accluso alla pubblicazione.

Monica Santoro attrice e musicista lavora da più di un decennio al “Laboratorio di Pjotr Fomenko” a Mosca. Dopo la laurea in Letterature Straniere all’Università di Urbino ed il diploma all’Accademia Statale di Arte Drammatica di San Pietroburgo, diventa interpreta pluripremiata di un vasto repertorio di opere e crea diversi spettacoli one woman show in cui unisce la sua arte attorale con quella di cantante e strumentista. A lavori di traduzione unisce anche quella d’interprete in ambito teatrale.



Franco Farina è drammaturgo, formatore e docente di Scrittura per le scena all’Università di Pisa. Tiene corsi di scrittura un po’ in tutta Italia ed è Responsabile del settore Drammaturgia del festival Prima del Teatro – Scuola Europea per l’arte dell’Attore, organizzato dalla Fondazione Teatro di Pisa in collaborazione con le più prestigiose scuole di teatro europee. All’interno di detto festival ha collaborato con autori come: Josè Sanchis Sinisterra, Enzo Corman, Michele Azama (di cui ha tradotto e curato le opere), Juan Mayorga, Beth Escudé y Galles, Ugo Chiti, Michele Santeramo. Ha scritto numerosi articoli e pubblicato saggi e drammaturgie, tra cui: Personaggi in cerca di attori. Drammaturgie per molti giocatori, Pisa, ETS, 2007 e (con Alessandro Fambrini) Scrivere il Futuro. Del mancato amore fra la fantascienza e il teatro, Delosbook, 2013.



Questo il cast dell’edizione del Giardino del Ciliegi organizzata dal Fare Teatro della Fondazione Teatro di Pisa del novembre 2017



“Il Giardino dei Ciliegi” di Anton Čechov.



Coordinamento e regia di Franco Farina, Cristina Lazzari e Luca Biagiotti.



Traduzione Monica Santoro



Giulia Bargagna – Dunjasha, Il Passante



Giulia Bechi – Dunjasha, Il Passante



Ludovica Brocchi – Varja



Isabella Covelli – Dunjasha, Charlotta Ivanovna



Federico Cristiani – Iasha, Il Passante



Raffaella De Pietro – Anja



Luca Di Natale – Simeon Pishick, Trofimov



Eugenio Fortunato – Gaev, Iepichodov



Elena Fustini – Ljuba, Charlotta Ivanovna



Matilde Genovesi – Charlotta Ivanovna, Iasha



Sara Genovesi – Ljuba



Giovanni Oligeri – Firs



Eloisa Parton – Anja



Rebecca Poggianti – Varja



Tommaso Ricci – Simeon Pischick, Trofimov



Eugenio Saccon – Lopachin



Chiara Saviozzi – Varja, Firs



Maria Giulia Toscano – Ljuba



Alessio Venturini – Gaev, Iepichodov



Luci – Marco . Nicola Savazzi



Elementi scenici – Sergio Seghettini