Al via “Bonus Bau”, un contributo di cento euro per le spese veterinarie destinati ai pisani con uno o due amici a quattro zampe

PISA – Un contributo di cento euro per le spese veterinarie destinati ai pisani con uno o due amici a quattro zampe e in diffoltà economica. “Bonus Bau”, l’intervento voluto dall’amministrazione comunale di Pisa e gestito dalla Società della Salute della Zona Pisana, finalmente è realtà grazie alla sinergia fra quest’ultima, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio, e della Toscana, l’Ordine Profesisionale dei Medici Veterinari di Pisa e il Gruppo delle guardie zoofile di Pisa del Nogra con la collaborazione del servizio veterinario dell’Azienda Ausl Toscana Nord-Ovest, il primo accordo del genere realizzato nella città di Pisa: il bando e la modulistica, infatti, sono già pubblicati sul sito dell’ente di via Saragat e da lunedì 20 fino al 30 novembre potranno essere presentate le richieste.

Tutto nasce dall’istituzione della “Giornata del microchip e delle vaccinazioni”, promossa nell’inverno scorso dalla Presidente della SdS Pisana Gianna Gambaccini, assessore alle politiche sociali del Comune di Pisa e dal consigliere comunale Alessandro Bargagna. “E’ sempre stato un obiettivo della nostra amministrazione sostenere le persone in difficoltà che beneficiano della compagnia di un cane dato che è un’esigenza sentita da larga parte della cittadinanza – dicono -. Purtroppo da quella Giornata, durante il quale abbiamo raccolto anche i primi dati delle persone aventi diritto al bonus, è passato un po’ più di tempo di quello che avevamo ipotizzato a causa dell’emergenza Covid-19, ma ora finalmente ci siamo e non finisce qui perché nei prossimi mesi partirà anche il bando per la sterilizzazione delle colonie feline”.

Possono richiedere il contributo i pisani residenti nel territorio comunale da almeno due anni, e con un Isee valido pari o inferiore a 25mila euro (tetto che sale a 30mila euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico). La modulistica può essere scaricata direttamente dal sito della SdS Pisana e dovrà essere compliata allegando attestazione Isee e fotocopia fronte/retro del documento d’identità (i cittadini extracomunitari dovranno allegare anche quella carta i soggiorno). Tutta la documentazione può essere consegnata a mano all’Urp del Comune di Pisa (in Piazza XX Settembre) oppure inviata per mail a bonusbau@comune.pisa.it

Non può essere presentata più di una domanda per nucleo familiare e fino ad un massimo di due cani (in questo caso il contributo è di 200 euro).

Sono sette, invece, i veterinari pisani convenzionati che finora hanno aderito all’iniziativa e che sottoporranno i cani a visita e prelievi ematici e fecali che, successivamente, saranno analizzati dall’Istituto Zooprofilattico grazie alla collaborazione del Nogra che si occuperà gratuitamente del trasferimento dei campioni prelevati. Gli esami e le visite saranno finalizzate soprattutto a verificare la presenza di patologie molto diffuse fra gli amici a quattro zampe quali leshmaniosi, criptosporidiosi e giardiasi.

Una particolare attenzione sarà dedicata anche alle persone senza dimora che vivono con un cane. Anche loro, infatti, potranno accedere al bonus previa segnalazione dei servizi sociali che cureranno anche l’inoltro della domanda all’Urp.