Al via a Cisanello i lavori per la fognatura. Le modiche al traffico

PISA – Tutto pronto per l’avvio dell’intervento di riparazione urgente sulla rete fognaria a Cisanello, che Acque SpA ha organizzato nel giro di pochi giorni – salvo poi dover attendere l’arrivo dei pezzi speciali prodotti su misura – per far fronte all’improvviso guasto causato dal cedimento, in più punti, di un tratto di circa 60 metri di condotta.

Un lavoro che si preannuncia delicato sia per l’attività in sé, sia per le modifiche al traffico, che si sono rese necessarie per poter svolgere le operazioni con la massima sicurezza. Già posizionata la segnaletica che indica la viabilità alternativa, che entrerà in vigore da domenica (25 agosto), quando la ditta incaricata dei lavori avvierà le attività preliminari nel cantiere, per poi iniziare l’intervento vero e proprio da lunedì. Obiettivo: concludere la sostituzione della condotta entro il weekend successivo.

I lavori prevedono la posa in opera di una nuova tubazione in pvc, con diametro di 400mm, a una profondità di 3,5 metri. Un intervento risolutivo, necessario per garantire la funzionalità del sistema fognario, ad oggi assicurata da un bypass che rappresenta però una soluzione temporanea. Non appena sono emerse le prime anomalie, ad agosto inoltrato, Acque SpA ha avviato alcune videoispezioni che hanno mostrato le cattive condizioni del tratto di rete in via San Pio da Pietrelcina, all’altezza del semaforo con via delle Torri. È qui che avverrà il lavoro, che renderà necessario chiudere la carreggiata, in direzione Ponte delle Bocchette, dalla rotatoria “Caduti San Quirico di Valleriana” (da cui parte via di Cisanello) alla stessa via delle Torri. Proprio quest’ultima strada rappresenterà l’alternativa principale, per chi arriva da Pisa, per raggiungere la zona sud senza ostacoli (grazie anche al semaforo lampeggiante).

Per limitare i disagi a un’unica settimana – condizioni meteo permettendo – i lavori saranno organizzati con un doppio turno, con inizio alle 6 di mattina e termine alle 2 di notte. Ecco la sintesi della viabilità alternativa in vigore dal 25/8 al 1/9 (maggiori info su www.acque.net):