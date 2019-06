Al via la 28esima edizione del Palio Rionale Vecchianese

VECCHIANO – C’è molta attesa a Vecchiano per il Palio Rionale Vecchianese giunto ormai alla sua ventottesima edizione. L’evento è organizzato dalla ASD Palio Rionale Vecchianese con il patrocinio del Comune di Vecchiano e la partecipazione della UISP.

di Antonio Tognoli

Domenica 9 giugno il via con la presentazione, la sfilata e i sorteggi del torneo di calcio nella Piazza Pier Paolo Pasolini. Da quest’anno il Palio Rionale ha anche un nuovo logo.

A contendersi il torneo di calcio che si svolgerà interamente presso i campi sportivi Coronella “Paolo Fatticcioni” di Nodica, i quattro rioni del quartiere Fornace Castello campione in carica, Vecchiano Centro, San Frediano e Vecchianello all’Estero. Le gare del girone di qualificazione si disputeranno nei giorni 10, 11,14,15 e 18 giugno. Sabato 22 giugno la finale 3 e 4 posto alle ore 20 mentre ed a seguire la finalissima che assegnerà la vittoria del Palio 2019 che si concluderà sabato 29 giugno con la festa di fine palio in collaborazione con “La Favorita” a partire dalle ore 20 sempre in Piazza Pier Paolo Pasolini. La Piazza Rossa per tutti i vecchianesi doc.

Nell’occasione ci sarà anche la premiazione del torneo di calcio con la consegna dei premi alla squadra vincitrice oltre a quelli di miglior giocatore, miglior portiere e miglior attaccante.

Anche quest’anno contestualmente con la partenza della festa del palio rionale verrà premiato per il terzo anno consecutivo il rione più bello. Ogni rione infatti prima della festa è stato addobbato dagli abitanti vecchianesi con i colori storici. Una bella festa di paese ogni anno molto sentita.