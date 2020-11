Al via la distribuzione delle mascherine nel Comune di Vecchiano

VECCHIANO – Al via nel pomeriggio di venerdì 13 novembre la distribuzione delle mascherine alla popolazione del comune di Vecchiano.





Saranno consegnate cinque mascherine FFP2 a persona. Il Comune raccomanda che vada a ritirare una persona per ciascun nucleo familiare. Per ritirare le mascherine E’ OBBLIGATORIO esibire un documento di riconoscimento (CARTA DI IDENTITA’, PATENTE DI GUIDA O TESSERA SANITARIA). Chi vive da solo ed è impossibilitato a muoversi può rivolgersi al numero 335132618.

La distribuzione avverrà presso le attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa: “Si raccomanda di evitare assembramenti, mantenere il distanziamento interpersonale e di indossare una mascherina per andare a ritirare il proprio quantitativo di spettanza.

Ricordiamo che le mascherine ci sono per tutti i cittadini”, afferma il Sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori.

LE MASCHERINE POSSONO ESSERE RITIRATE DAI RESIDENTI RECANDOSI PRESSO LE SEGUENTI ATTIVITA’ DELLA RISPETTIVA FRAZIONE IN BASE ALLA LETTERA INIZIALE DEL PROPRIO COGNOME.

Ecco l’elenco ripartito frazione per frazione:

Famiglie residenti nella frazione di AVANE

per le famiglie dalla lettera A alla lettera I – Alimentari “Sabrina”

per le famiglie dalla lettera L alla lettera Z – Circolo ARCI “Benessere”

Famiglie residenti nella frazione di FILETTOLE

per le famiglie dalla lettera A alla lettera C – Tabacchi-Cartoleria “Rosaria”

per le famiglie dalla lettera D alla lettera Z – Circolo ARCI “Bartalini”

Famiglie residenti nella frazione di MIGLIARINO

per le famiglie dalla lettera A alla lettera B – Pizzeria “la Fenice d’Argento”

per le famiglie dalla lettera C alla lettera F – Centro Ottico

per le famiglie dalla lettera G alla lettera Z – Circolo ARCI “Sergio Della Bartola”

Famiglie residenti nella frazione di NODICA

per le famiglia dalla lettera A alla lettera B – Pescheria “La Spigola”

per le famiglie con la lettera C – Parafarmacia

per le famiglie dalla lettera D alla lettera F – Bar Pasticceria “Zucchero a Velo”

per le famiglie dalla lettera G alla lettera L – Panetteria Pasticceria “Officina Bistrò”

per le famiglie dalla lettera M alla lettera O – Profumeria “Quinta Essenza”

per le famiglie dalla lettera P alla lettera R – Tabacchi “B&B”

per le famiglie dalla lettera S alla lettera Z – Autoricambi “Malfatti”

Famiglie residenti nella frazione di VECCHIANO

per le famiglie con la lettera A – Edicola-Cartoleria-Tabacchi “Baglini”

per le famiglie con la lettera B – Cartoleria “Lucignolo”

per le famiglie dalla lettera C – Consorzio Agrario “Pancrazi”

per le famiglie dalla lettera D – Articoli da regalo “Dinora”

per le famiglie dalla lettera E alla F – Alimentari “Bertelli Asmira”

per le famiglie dalla lettera G – Articoli per la casa “Bolle di sapone”

per le famiglie dalla lettera H alla lettera K – Alimentari “Claudia Catassi”

per le famiglie con la lettera L – Abbigliamento “Bimbi stellari”

per le famiglie con la lettera M – Oreficeria “Bartolommei”

per le famiglie dalla lettera N alla lettera P – Intimo “Paoli”

per le famiglie dalla lettera Q alla lettera S – “Giulia Regalo”

per le famiglie dalla lettera T alla lettera U – Macelleria “Bartalini Valerio”

per le famiglie dalla lettera V alla lettera Z – Pescheria “Mangiare bene”