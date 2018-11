Al via la prima edizione del concorso “Il Presepe Pisano”. Per aderire c’e’ tempo fino a sabato 8 dicembre

PISA – Il Natale si avvicina e proprio in occasione del Santo Natale 2018, l’Associazione Amici di Pisa in collaborazione con la Pro Loco di Coltano e Radio Coltano Marconi e’ lieta di invitarvi a partecipare alla prima edizione del concorso “Il Presepe Pisano“.

Il concorso e’ gratuito e aperto a tutta la popolazione residente nel Comune di Pisa e prevede la realizzazione di un manufatto che rappresenti la tradizione del presepe interpretata attraverso una forma d’arte a scelta.

L’adesione al concorso deve avvenire entro e non oltre il giorno 8 dicembre compilando una scheda di partecipazione. Le foto dei manufatti alle quali i partecipanti possono provvedere personalmente oppure chiedere l’intervento del fotografo ufficiale del concorso, e che dovranno pervenire all’associazione via e mail entro e non oltre il 15 dicembre 2018, saranno stampate su supporto idoneo ed esposte nella sala espositiva della Villa Medicea di Coltano dal 21 dicembre, dove rimarranno per tutte le festività natalizie e valutata da apposita commissione che a proprio insindacabile giudizio sceglierà le prime tre foto vincitrici entro e non oltre il 31 dicembre 2018.

I vincitori del concorso saranno premiati nel corso della serata di gala che si terra’ in data da comunicarsi presso la Villa Medicea di Coltano. Per info e regolamento concorsoilpresepepisano@gmail.com