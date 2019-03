Al via la prima edizione della kermesse “Pensavo Peccioli”

Peccioli – Politica, ambiente, web, giornalismo, vite. Cosa sta succedendo al mondo? E al nostro mondo? Dal 15 al 17 marzo a Peccioli, in provincia di Pisa, la riflessione su questi tempi complicati e nuovi è affidata ai protagonisti della prima edizione della kermesse Pensavo Peccioli, curata da Luca Sofri.

In una porzione di campagna toscana autentica e contemporanea insieme, Peccioli accoglie scrittori, giornalisti e artisti che si trovano a discutere in una dimensione piccola e concreta “quello che sta succedendo” su scale globali, con la competenza e curiosità di chi frequenta ogni giorno i temi più rilevanti del dibattito quotidiano. Tra i protagonisti dello spazio incontri e dibattiti ci sono Marianna Aprile, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Francesco Costa, Annalisa Cuzzocrea, Marco D’Amore, Giuliano Ferrara, Carlo Gabardini, Eva Giovannini Roberto Gualtieri, Francesca Mannocchi, Paolo Nori, Enrico Palandri, Giacomo Papi, Christian Rocca, Michele Serra, Filippo Solibello, Irene Tinagli, Walter Veltroni, Carlo Verdelli.

Pensavo Peccioli è organizzato dalla Fondazione Peccioliper, con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana e il contributo di Banca Popolare di Lajatico. Partner dell’evento sono Il Post, la casa editrice Iperborea e la Scuola Tessieri.

Non è casuale che sia Peccioli il luogo in cui prende vita questo raduno: da oltre 20 anni il piccolo ma attivissimo paese toscano investe in cultura e innovazione, a partire dagli impianti della Belvedere spa, considerati un’eccellenza e un modello di sviluppo in ambito ambientale. Grazie alle ricadute sul territorio, sono girate idee e nati molti dei progetti culturali promossi dalla Fondazione Peccioliper, in collaborazione con il comune e con altri soggetti pubblici e privati.

I tre giorni seguono il fortunato ciclo di conferenze coordinato lo scorso ottobre da Luca Sofri, con l’intervento di giornalisti di gran rilievo nazionale (De Gregorio, Feltri, Annunziata, Formigli, Gomez), nei quali ci si era chiesti dove vada il mondo e cosa stia succedendo all’informazione. La programmazione di marzo 2019 è curata ancora dal direttore del Post (che ha fondato nel 2010), blogger, conduttore televisivo e radiofonico, scrittore e giornalista (Il Foglio, l’Unità, GQ, Panorama, Diario, Wired, Gazzetta dello Sport e Vanity Fair).

La kermesse è rappresentata da una creazione di Emiliano Ponzi, considerato tra i migliori illustratori contemporanei, che ha realizzato un’opera sulla curiosità e la voglia di osservare il mondo da ogni spiraglio. I lavori di Ponzi vengono pubblicati da prestigiose riviste e quotidiani come il New York Times, Le Monde, il New Yorker, Internazionale. “American west”, il suo ultimo libro, è un diario di viaggio fatto di parole e illustrazioni, tra California, Arizona, Utah e Nevada.

Hashtag ufficiale della kermesse è #PensavoPeccioli.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.