Al via la rassegna “Nel volo del colore” di Alessandro Tofanelli al Teatro Olimpia di Vecchiano

Vecchiano – Prenderà il via venerdì 30 novembre alle 21, con il documentario ad ingresso libero fuori rassegna “Nel volo del colore” di Alessandro Tofanelli, la nuova stagione del Teatro Olimpia di Vecchiano, la sesta in ordine di tempo da quando il Teatro è stato riaperto dopo la ristrutturazione.

Il sipario poi tornerà ad alzarsi domenica 9 dicembre alle 21 con “Il Concerto di Natale” con solista Andrea Celeste, a cura della Filarmonica Senofonte Prato, diretto dal Maestro Cristian Pepe. Il costo del biglietto è 10 euro l’intero e 7 euro il ridotto, con l’importante conferma anche per questa stagione teatrale del costo ad 1 euro per i minori di 18 anni. I biglietti, come di consueto, sono acquistabili tramite il circuito Bpx Office Toscana e Ticket One oppure presso il botteghino dell’Olimpia un’ora prima dell’inizio dello spettacolo nella serata dell’evento in orario dalle 19.30 alle 20.50 (per ulteriori informazioni rivolgersi ai numeri 050859628-3357231120, ndr).

“In un periodo in cui la crisi economica si fa sentire ancora pesantemente sui bilanci comunali, l’obiettivo è quello di mantenere alta la bandiera della cultura e di offrire una stagione del nostro Olimpia che vada incontro ai gusti di tutti”, afferma il Sindaco Massimiliano Angori. “Non è stato semplice scegliere tra tutte le belle proposte di spettacolo che abbiamo ricevuto con il bando pubblico per la nuova stagione teatrale: l’auspicio è quello di aver messo in piedi un programma che sia di gradimento del pubblico e dei cittadini, con un occhio di riguardo, come sempre, alle nostre eccellenze artistiche locali che, anche se si esibiranno in spettacoli fuori rassegna, fanno parte del calendario dell’Olimpia”, aggiunge il Sindaco.“Dalla prosa alla commedia, passando per la lirica ed i concerti, arrivando agli spettacoli per bambini e di intrattenimento, con la presenza costante delle rappresentazioni scelte in collaborazione con la Scuola, sono questi gli ingredienti della stagione dell’Olimpia”, spiega l’Assessore alla Cultura, Lorenzo Del Zoppo. “Come lo scorso anno, la nostra intenzione ed il nostro auspicio sono quelli di avvicinare anche i più giovani alla passione per il Teatro: per questo,abbiamo riproposto la promozione del costo del biglietto ad un euro per gli spettacoli serali, per i minori di 18 anni. Promozione che sarà valida anche per i minori di anni 14, se accompagnati. Ci auguriamo”, conclude l’Assessore Del Zoppo, “che gli spettatori provino le emozioni uniche del teatro quando si spegneranno le luci in sala e si alzerà il sipario dell’Olimpia e che, a fine spettacolo, siano soddisfatti e culturalmente più ricchi”.

L’Amministrazione Comunale ringrazia gli sponsor della stagione teatrale 2018-19 dell’Olimpia che sono: Orsini Franco SRL e Unicoop Firenze.

La rassegna completa è disponibile sul sito www.comune.vecchiano.pi.it .