Al via la stagione sportiva 2018/2019. Al Cus Pisa oltre 60 corsi per un totale di 22 discipline

PISA – Dai corsi di tennis a quelli di nuoto. Dalle lezioni di judo a quelle di rugby, beach volley e calcio.

Lunedì 17 settembre si aprono le iscrizioni per partecipare ai corsi organizzati dal Cus Pisa, che per la stagione 2018/2019 propone un’ampia e variegata offerta sportiva che comprende sia sport individuali che di squadra. Oltre 60 i corsi attivati, per un totale di 22 diverse discipline, rivolti agli studenti universitari e non, giovani (dai 14 anni) ed anziani.

Tra gli sport individuali sono stati attivati i corsi di aerobica, zumba, fit boxe, ginnastica pugilistica, preparazione atletica, potenziamento muscolare, nuoto, tennis, judo, kung-fu shaolin, ju jitsu, karate, thai boxe, mdr e atletica leggera. Per chi preferisce praticare uno sport di squadra, è possibile invece iscriversi ai corsi di calcio a 5 femminile, rugby, tag rugby, basket, pallavolo e beach volley.

Il Cus Pisa propone inoltre corsi di ginnastica dolce rivolti soprattutto agli anziani. Su richiesta sono attivabili anche i corsi di tennis per diversamente abili. Le attività partiranno dalla prima settimana di ottobre ed andranno avanti fino a giugno 2019. Per iscriversi è possibile rivolgersi dal lunedì al sabato alla segreteria del Centro sportivo universitario di via Chiarugi presentando copia originale del certificato medico per attività sportiva non agonistica e la tessera del Cus (può essere ottenuta anche contestualmente all’iscrizione ad uno dei corsi proposti), che permette di usufruire delle strutture del centro sportivo e di altre agevolazioni. Per le iscrizioni ai corsi di tennis e nuoto sarà data priorità agli studenti universitari (fino al 30 settembre) e non è consentita l’iscrizione tramite delega. Le tariffe variano in base al tipo di corso e della categoria (agevolazioni sono previste per studenti e dipendenti universitari). Proseguono anche le iscrizioni alle attività. agonistiche senior e giovanili.

Per maggiori informazioni e per il dettaglio dei corsi proposti è possibile visitare il sito internet del Cus Pisa all’indirizzo: cuspisa.unipi.it.