Al via la tre giorni dello Scarabocchio Fest a Pomarance

POMARANCE – Dal 21 al 23 settembre, Pomarance ospiterà la terza edizione di Scarabocchio Fest, festival di fumetti e produzioni visive.

Come ormai piacevole consuetudine, anche quest’anno si ritroveranno nel centro storico del paese disegnatori provenienti da tutta Italia e non solo.

Con un occhio particolarmente attento verso realtà giovani, produzioni indipendenti e autori esordienti, la manifestazione mette a contatto diretto gli artisti con i visitatori e la popolazione locale. Il tutto inserito in uno scenario suggestivo, avvolto tra le colline delle campagne pisane, all’interno di un piccolo borgo che molto ha da offrire ai visitatori, tra angoli suggestivi da scoprire e cibi locali da gustare.



Ad animare la manifestazione per i suoi tre giorni è un vivace spirito di condivisione e partecipazione: mostre di disegni originali, presentazioni di libri e performance illustrative si svolgono a continuo contatto con il pubblico (e gratuitamente), con il preciso intento di coinvolgere chiunque e condividere la passione per il disegno.



Sono più di 20 gli ospiti finora confermati per l’edizione 2018 di Scarabocchio Fest, che andranno ad animare un ricco programma di incontri, workshop e performance ancora in via di definizione.

Gli oltre 30 ospiti presenti animeranno il centro storico della città toscana, presentando i loro nuovi libri, dando vita a workshop e partecipando a sessioni di dediche ai lettori.

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI DELL’EDIZIONE 2018 DEL FESTIVAL,

VENERDÌ 21

– 15.00

Disegnate con noi – Laboratorio (P.za DeLarderel)

– 15.00/23.00

Paura del foglio bianco – Mostra di Andrea De Franco (Via Mascagni)

– 15.00/23.00

Portraits of an idea – Mostra di Fabio Bacci (Scuderie Palazzo Bicocchi)

– 15.00 /23.00

Print love & war – Mostra di Francesca Bazzurro (Biblioteca Comunale)

– 15.30

Kaleido di Davide Bart Salvemini (Eris Edizioni) e I Sopravvissuti di Hurrican Ivan (Eris Edizioni) – presentazione doppia dei due libri (P.za De Larderel)

– 17.00

Illustrami – Performance e disegno dal vivo (La Pler – Teatro Dei Coraggiosi)

SABATO 22

– 10.00

Disegnate con noi – Laboratorio (P.za De Larderel)

– 10.00/23.00

Paura del foglio bianco – Mostra di Andrea De Franco (Via Mascagni)

– 10.00/23.00

Portraits of an idea – Mostra di Fabio Bacci (Scuderie Palazzo Bicocchi)

– 10.00/23.00

Print love & war – Mostra di Francesca Bazzurro (Biblioteca Comunale)

– 11.00

Poerismi – di Marco Galli e Enrico Pantani (P.za Cavour)

– 15.00

Zambesi (edito da Delebile, Bologna) – di Paolo Cattaneo e Fabio Tonetto (P.za De Larderel)

– 17.00 Horus (Edito da Coconico Press, Bologna) – di Simone Angelini e Marco Taddei (P.za De Larderel)

– 18.00

Concerto Ravvicinato – di e con Bart Lamaker (singer songwriter) (Scuderie Palazzo Bicocchi)

DOMENICA 23

– 10.00/19.00

Paura del foglio bianco – Mostra di Andrea De Franco (Via Mascagni)

– 10.00/19.00

Portraits of an idea – Mostra di Fabio Bacci (Scuderie Palazzo Bicocchi)

– 10.00/19.00

Print love & war – Mostra di Francesca Bazzurro (Biblioteca Comunale)

– 11.00

L’arte dello StopMotion – Riflessione sul Passo Uno nel Cinema con Giacomo Becherini e Marco Falatti (Teatro dei Coraggiosi)

– 15.00/19.00

Laboratorio di serigrafia, aperto a tutti – a cura di Enrico Pantani (P.za De Larderel)

QUESTO È L’ELENCO DEFINITIVO DEGLI AUTORI OSPITI DEL FESTIVAL:

Aike Arndt

Simone Angelini

Collettivo Apnea

Fabio Bacci

Vincenzo Balzano

Francesca Bazzurro

Giacomo Becherini

Cammello

Paolo Cattaneo

Klaus Cornfield

Andrea De Franco

EDF

Elrughi

Marco Falatti

Giada Fedeli

Marco Filicio

Elena Guidolin

Marco Galli

Tommy Gun

Hurricane

La Pler

MIC

Roberta Joe Mucci

Edoardo Nardin

Enrico Pantani

Silvia Rocchi

David Bart Salvemini

Serena Schinaia

Sdolz

Marco Taddei

Elias Tano

Fabio Tonetto

Maki Shimizu

Scarabocchio Fest è realizzato dagli assessorati alla Cultura e all’Istruzione del Comune di Pomarance (PI) è a cura di Rosanna Tempestini Frizzi (Associazione La Corte Arte Contemporanea), Federico Cacciapaglia (Acquaspazio) ed Enrico Pantani (Aperture), con la partecipazione di Cab 008, Billy Cerri, Mauro Fanfani e Sofia Stano.

Per informazioni:

scarabocchiofest@gmail.com

https://www.facebook.com/scarabocchiofest/