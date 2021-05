Al via l’asfaltatura della rotatoria tra Viale D’Annunzio e Ponte del Cep

PISA – Partiranno venerdì 7 maggio, i lavori di asfaltatura della nuova rotatoria all’inizio di viale d’Annunzio, all’incrocio con il Ponte del Cep, via Due Settembre e via Livornese.

L’intervento partirà alle ore 8 e proseguirà per tutta la giornata, fino alla notte tra venerdì e sabato, per concludersi entro le ore 8 di sabato 8 maggio. Durante i lavori di asfaltatura la rotatoria non sarà completamente chiusa al traffico veicolare, ma sarà istituito il senso unico di marcia alternato con lavori in stato di avanzamento.

Nel dettaglio, per permettere lo svolgimento dell’asfaltatura saranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità: chiusura al traffico veicolare della rampa di collegamento tra via Livornese e viale D’Annunzio; in via Due Settembre istituzione del senso unico di marcia con direzione Centro – Mare; in viale D’Annunzio, nel tratto compreso fra l’intersezione con il ponte del CEP e la rotatoria di San Piero (loc. La Rampa) istituzione del senso unico di marcia con direzione Marina di Pisa; sul Ponte del Cep istituzione del senso unico di marcia da via II Settembre verso la rotatoria Don Mario Azzola.

Una volta terminata l’asfaltatura della parte stradale, l’opera sarà completata con l’installazione della nuova illuminazione e la sistemazione dell’aiuola a verde. I lavori, che hanno visto anche la realizzazione di tutti i marciapiedi a contorno per un investimento complessivo circa 175 mila euro, si dovrebbero concludere entro il mese di maggio, condizioni metereologiche permettendo.