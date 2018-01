Al via i lavori di riqualificazione in località San Lorenzo

CALCI – L’Amministrazione del Comune di Calci fin dal 2014, si era impegnata nella realizzazione di un progetto che permettesse di superare la criticità relativa alla zona di San Lorenzo dove l’erosione di sponda del torrente Zambra di Montemagno aveva compromesso seriamente la stabilità dell’unica strada che porta alle abitazioni della frazione con il rischio concreto di isolamento della stessa.

Veniva richiesto pertanto il finanziamento delle opere di messa in sicurezza alla Regione Toscana, la quale, riconosciuta la necessità e l’urgenza, ha erogato i 327.000,00 euro necessari.

I lavori di messa in sicurezza si sono conclusi prima dell’estate 2017 e le opere sono state collaudate con esito positivo. Trascorso il necessario periodo di assestamento, il Comune, con risorse proprie, ha bandito i lavori per la riqualificazione complessiva dell’area d’intervento. Tali lavori vedranno il loro inizio Lunedi 15 gennaio 2018.

I lavori si protrarranno per diverso tempo in quanto saranno realizzati alternativamente sulle due strade di accesso, così da non impedire il transito veicolare e si concluderanno, verosimilmente, in Marzo con la complessiva asfaltatura e la riapertura con senso unico in entrata (dalla vecchia via) e senso unico in uscita (dalla nuova via).

Al termine, oltre alla ritrovata stabilità e sicurezza, avremo maggior decoro, maggior funzionalità circolatoria e posti auto lungo le due direttrici.

Nel frattempo chiediamo ai cittadini un pò di pazienza per gli inevitabili piccoli disagi che si creeranno per i lavori che, per un periodo, si sovrapporranno con quelli per la realizzazione dell’ampliamento di un tratto di fogna bianca nella medesima Via di San Lorenzo.