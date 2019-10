Al via le iscrizioni ai corsi di H.A.C.C.P organizzati dalla Pro Loco di Vecchiano

VECCHIANO – La Pro Loco di Vecchiano organizza un corso di H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Points) nei giorni lunedì 18 e giovedì 21 novembre presso la Parrocchia di Don Renato in Via Sant’Alessandro a Vecchiano alle ore 21.

Saranno disponibili il corso di rinnovo di 4 ore e gli altri corsi di 8, 12 e 16 ore e al fine di facilitare tali corsi i prezzi saranno molto vantaggiosi.

I corsi saranno tenuti dal Dott. Valerio Di Pede biologo pisano molto preparato in materia. Ricordiamo che al termine del corso sarà rilasciato un attestato valevole per 5 anni ed è obbligatorio per tutti coloro che vendono somministrano o manipolano alimenti come da D.G.R.T. n. 559/2008. Il corso sarà improntato su argomenti inerenti l’igiene degli alimenti e il sistema H.A.C.C.P.

Per informazioni e iscrizioni al corso chiamare Valerio 340.9797610 oppure Luca 320.0540887.