Al via l’ottava edizione di Internet Festival a Pisa

PISA – Al via oggi giovedì 11 ottobre l’ottava edizione dell’Internet Festival, che sarà nella nostra città fino a domenica 14 ottobre.

di Giovanni Manenti

L’Internet Festival è il più importante evento italiano dedicato all’innovazione digitale ed ai suoi protagonisti, prova ne sia che, dopo l’inaugurazione, in programma oggi pomeriggio giovedì 11 ottobre alle ore 15.30 presso le Logge di Banchi, l’ospite d’onore della prima serata sarà il famoso scrittore Alessandro Baricco, il quale ha scelto la nostra città per la presentazione al Teatro Verdi di “The Game”, il suo ultimo libro.

La parola chiave di questa edizione è #intelligenza, intesa non solo dal punto di vista artificiale, ma soprattutto come ricerca di soluzioni smart, efficienti e sostenibili, dal sociale alla sanità, così come dall’economia al lavoro.

“La Regione Toscana continua a credere nella bontà di questa manifestazione – afferma Vittorio Bugli – mettendo ogni anno la volontà di migliorare un appuntamento che oramai si sta dimostrando uno dei più importanti a livello nazionale, continuando ad investire nella sua concretezza per farlo diventare un valore aggiunto e che Pisa rappresenta la città ideale per questo tipo di evento.Nel corso dell’Internet Festival dedicheremo una intera giornata all’allargamento della rete attraverso l’installazione della fibra ottica e siamo altresì orgogliosi di inaugurare sabato questo nuovo centro che rappresenta una novità assoluta nel panorama informatico nazionale”.

“Devo dire che appena eletto tra le varie manifestazioni c’era anche questo Festival che non conoscevo – ammette il Sindaco di Pisa Michele Conti – ma che insieme alla nuova Giunta abbiamo unanimemente concordato nel proseguire il supporto ad una iniziativa che si prefigge di coniugare il rapporto tra Università ed aziende in un’ottica di ulteriore sviluppo per una città che ha nelle materie scientifiche ed informatiche le sue eccellenze”.

“Mi piace rimarcare quanto questo appuntamento annuale riesca a legare quanto esibito l’anno precedente per proiettarsi nel futuro, cosa che mi auguro che tutti gli eventi in calendario vadano in questa direzione”.

“Noi come Camera di Commercio – afferma Cristina Martelli – siamo sempre stati partner interessati all’evento, inizialmente sotto una veste commerciale per poi capirne l’utilità per l’interconnessione con le aziende per i vantaggi che un corretto utilizzo della rete informatica porta loro nella quotidianità delle loro attività”.

“Sin dagli anni ’50 Pisa è stata all’avanguardia nel settore informatico e noi operiamo sul fronte delle imprese che è il settore trainante della nostra attività in quanto l’Italia è purtroppo al terz’ultimo posto in Europa per l’utilizzo della rete nella gestione delle proprie attività – afferma il presidente del CNR Laforenza – per poi dedicarci alla sicurezza del sistema onde proteggere le aziende dagli attacchi informatici, con un modello che abbiamo messo a disposizione per la costituzione del primo Centro per la sicurezza dei dati, dovendo cercare di fare un ulteriore salto di qualità affinché questi strumenti vengano il più possibile valorizzati e messi a sistema affinché Pisa ne tragga un ritorno anche a livello economico”.