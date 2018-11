Al via una nuova trasmissione radiofonica su Radio Coltano Marconi

PISA – Prende il via lunedì 3 settembre alle ore 18 un nuovo programna di informazione radiofonico su Radio Coltano Marconi Notizie (AM 1305) in collaborazione con il nostro portale www.pisanews.net

di Maurizio Ficeli

Un’ora tutte le sere (dalle 18 alle 19). Fatti e personaggi che hanno caratterizzato la giornata a Pisa e Provincia e non solo.

A condurre in studio Antonio Tognoli in diretta dalla Villa Medicea di Coltano.

Radio Coltano Marconi Notizie si potrà ascoltare dal nostro sito oppure in onde medie (AM 1305) in streaming www.radiocoltanomarconi.it oppure scaricando l’applicazione dal vostro smartphone, tablet o pc.

Il contenitore di informazione dedicherà ogni sera uno spazio approfondimento con un ospite in diretta. L’ospite della prima puntata sarà Gianna Gambaccini presidente della SDS e assessore alle politiche sociali del Comune di Pisa.

Si potrà anche interagire inviando messaggi al numero 3891176991 oppure per all’indirizzo e-mail redazione@radiocoltanomarconi.it