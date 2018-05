Al via a Vecchiano il servizio InfoLavoro

VECCHIANO – “Al via anche a Vecchiano un servizio InfoLavoro, grazie ad un’apposita convenzione con il Comune di San Giuliano Terme approvata dal Consiglio Comunale di Vecchiano e dal Consiglio di San Giuliano Terme.

Il servizio sarà attivo nei locali dell’URP dai prossimi giorni, con tutta probabilità a partire dal prossimo 31 maggio: daremo a breve conferma di tale data di avvio”.

A darne l’annuncio con soddisfazione nel corso di una conferenza stampa sono stati il Sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori e il Vice Sindaco di San Giuliano Terme con Delega alle Politiche Sociali, Franco Marchetti.

“Attraverso un proficuo percorso di confronto e collaborazione tra i nostri Enti, siamo riusciti ad estendere questo importante servizio anche a Vecchiano, grazie all’impegno dei dipendenti comunali tra cui la dottoressa Anna Moschetti, il dottor Adolfo Del Soldato, il dottor Giorgio Bicchierini ed il dottor Giovanni Nannipieri, quest’ultimo operatore in prima linea di questa importante attività che ha registrato e registra un costante successo nel Comune termale”, spiegano Angori e Marchetti. “Attraverso la creazione di un apposito punto informativo dedicato all’orientamento al lavoro a Vecchiano andiamo a realizzare un punto del programma del nostro mandato elettorale”, aggiunge il primo cittadino.

“Si tratta di un servizio che nel nostro Comune è oramai consolidato: questa iniziativa, inoltre, va ad incrementare ulteriormente i già diversi ambiti di collaborazione tra i due Enti”, afferma Marchetti.

“Lo sportello effettuerà la propria attività fornendo informazioni su opportunità di lavoro, bandi e avvisi, servizi offerti dalle diverse pubbliche amministrazioni e sarà attivo presso l’Urp di Via XX Settembre a Vecchiano, tutti i giovedì dalle 8.30 alle 16.30.

Le informazioni saranno diffuse attraverso attività di sportello e attraverso canali di comunicazione telematica”, commentano gli Assessori alle Politiche Sociali Lorenzo Del Zoppo e alle Politiche Giovanili Andrea Lelli.

“Questo nuovo sportello dell’InfoLavoro si configura come una nuova attività molto importante per i nostri cittadini: in un momento storico in cui la ricerca di un’occupazione lavorativa è divenuta basilare per l’esistenza quotidiana di giovani e meno giovani, riuscire a portare sul territorio un punto informativo, appositamente dedicato all’orientamento al lavoro, ritengo sia una innovazione molto positiva per la nostra comunità”, afferma l’Assessora con delega al Lavoro, Lara Biondi.

“Il servizio oltre che in presenza, e quindi attraverso il confronto in un vero e proprio punto informativo a disposizione dei cittadini, si espleterà anche mediante la cura di specifiche pagine di comunicazione, con particolare riferimento a Facebook e agli altri social network utilizzati dal Comune di San Giuliano Terme e al sito di San Giuliano Terme che saranno estesi al Comune di Vecchiano”, spiega il dottor Giovanni Nannipieri, responsabile del servizio. “Saranno, inoltre, messe a punto ulteriori campagne di comunicazione e attività di informazione, che saranno definite di volta in volta con l’Ente vecchianese”, aggiunge Nannipieri.