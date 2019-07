Alberto Masi ai saluti: andrà al Modena

PISA – Come da notizia già raccolta dal nostro portale, arrivano dall’Emilia ulteriori conferme sull’approdo al Modena del difensore centrale Alberto Masi classe 1992.

di Maurizio Ficeli

Infatti secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena, la società canarina in attesa del ripescaggio in serie C ha chiuso la trattativa per portare in gialloblu il calciatore genovese che considera di sicuro affidamento, in quanto ha al suo attivo anche quasi cento presenze in Serie B.

Ad Alberto Masi professionista serio e bravo ragazzo la redazione di Pisanews rivolge un sincero in bocca al lupo per la sua nuova avventura nella città della Ghirlandina.