Alberto Masi torna alla Pro Vercelli

PISA – La F.C. Pro Vercelli 1892 ha acquisito dal Pisa Sporting Club a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del difensore classe 1992 Alberto Masi.

Per Masi si tratta di un ritorno a Vercelli, dato che aveva vestito per 42 volte la bianca casacca tra luglio 2011 e gennaio 2013.

Il giocatore originario di Genova ed ex Bari e Ternana e Spezia per anni di proprietà della Juve, ritorna in Piemonte dopo aver conquistato la serie B con la maglia del Pisa.

La redazione di Pisanews nel salutare Alberto Masi gli augura i migliori successi nella sua nuova avventura calcistica.

La foto di Alberto Masi è tratta dal sito ufficiale della Pro Vercelli