PISA – È di queste ore un’altra notizia riguardante il mercato in uscita del Pisa. Il difensore genovese Alberto Masi sembra in procinto di approdare al Gozzano.

di Maurizio Ficeli

Infatti secondo quanto riportato da TMW, il giocatore classe ’92 sarebbe molto vicino a lasciare la compagine nerazzurra per accasarsi nella compagine piemontese che milita in Serie C.