Alberto Piaggesi eletto presidente della European Wound Management Association

PISA – Alberto Piaggesi, direttore della sezione dipartimentale Piede diabetico dell’Aoup, è stato eletto presidente della European Wound Management Association (EWMA) durante il congresso internazionale che si è tenuto a Cracovia dal 9 all’11 maggio.

EWMA rappresenta più di 12mila professionisti in tutta Europa ed è strettamente collegata ad altre due importanti organizzazioni: la Association for Advancement in Wound care (Stati Uniti) e Wounds (Australia).

Con la nomina di Piaggesi a presidente di EWMA, Pisa si conferma un centro importante a livello mondiale sulla gestione delle lesioni croniche a livello mondiale: le maggiori società scientifiche del settore, EWMA e WUWHS (World Union of Wound Healing Societies) – di cui è presidente il professor Marco Romanelli, direttore dell’unità operativa Dermatologia – sono infatti guidate da professionisti dell’Aoup.

Nel congresso di Cracovia ha avuto ampio spazio anche una sessione di economia sanitaria applicata alla gestione delle lesioni croniche: hanno presentato relazioni il professor Julian Guest (King’s College di Londra), il professor Giuseppe Turchetti (Scuola Sant’Anna di Pisa) ed il dottor Carlo Milli, direttore amministrativo dell’Aoup. Nell’ambito di questa sessione è stato descritto il modello organizzativo e gestionale adottato a Pisa e in Area vasta.

Il congresso è stata anche l’occasione per presentare un documento sulle nuove tecnologie per la gestione delle lesioni croniche che vuole porsi come punto di riferimento per la valutazione e l’implementazione delle nuove tecnologie a livello europeo. Il documento, in ottobre, verrà presentato alla Commissione Europea in un’audizione dedicata.