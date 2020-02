PISA – Il difensore Aldo Caracciolo analizza la sconfitta patita dai nerazzurri All’Arena.

“Un risultato che non rispecchia quello che si è visto in campo. Purtroppo non ci gira bene. Una sconfitta che brucia contro una nostra diretta concorrente per la salvezza. Adesso sotto con il Perugia perché non dobbiamo fallire. Da quando sono arrivato purtroppo non siamo riusciti ancora a vincere”.