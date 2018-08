Alessandro Bargagna: “Per il Pd il mondo reale è una cosa sconosciuta”

PISA – Riceviamo e pubblichiamo la riposta di Alessandro Bargagna capogruppo della Lega in consiglio comunale sugli attacchi della sinistra all’attuale giunta.

“Mi fa piacere constatare che i consiglieri dell’ opposizione–esordisce Bargagna – dopo anni e anni di cecità, si accorgono e si fanno portavoce di problemi di una citta’ che per anni hanno governato e lasciato al proprio destino. Una città mal gestita, lasciata in un forte stato di insicurezza e degrado; adesso, che non hanno piu il pallino in mano del gioco, senza ritegno attaccano un amministrazione nuova di pochi mesi che sta lavorando duramente in un periodo difficile come l’estate solo per il gusto di utilizzare il verbo. Noi ringraziamo queste persone che ci fanno capire ancora di piu’ che i pisani hanno fatto la scelta giusta, così facendo ci motivano dandoci forza e voglia di cambiamento. Per ottenere un buon risultato ma soprattutto duraturo nel tempo bisogna sistemare e migliorare ciò che ci è stato lasciato in eredità, ma soprattutto è determinante programmare nel tempo un progetto non solo a breve termine. Il Pd dimostra ancora una volta che il mondo reale per loro e’ una cosa sconosciuta!”