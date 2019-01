Alessandro Dal Canto: “Gara equilibrata sbloccata su rigore, ma vittoria meritata”

AREZZO – Sentiamo l’analisi del mister amaranto Alessandro Dal Canto sulla vittoria della sua squadra sul Pisa maturata al Città di Arezzo da un rigore realizzato da Cutolo.

di Maurizio Ficeli

“Gara equilibrata, abbiamo avuto occasioni noi e loro poi siamo riusciti a sbloccarla su rigore, anche se non abbiamo rubato nulla contro una buona squadra come il Pisa. Sul gioco dell’Arezzo il 3-5-2 lo posso fare per le caratteristiche dei giocatori che ho. La società mi ha sempre messo a disposizione una marea di giocatori.

Sul Pisa direi che ha fatto una buona gara anche se risolta da episodi”.