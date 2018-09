Alessandro Dal Canto: “Una gara di grande personalità”

PISA – Molto soddisfatto del pareggio a Pisa il tecnico aretino Alessandro Dal Canto che fa la sua disamina dopo il match dell’Arena.

“Abbiamo fatto una gara di grande personalità in casa di una squadra forte, il risultato è giusto potevamo vincere entrambe. Penso che siamo sulla strada giusta, siamo solidi in fase difensiva ma dobbiamo migliorare in fase offensiva e anche stasera abbiamo avuto molte situazioni offensive ma abbiamo sempre sbagliato qualcosa. Abbiamo fatto quattro punti in due trasferte complicate, adesso pensiamo all’Arzachena”.