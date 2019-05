Alessandro Dal Canto: “Meritavamo di vincere, ma non è ancora finita”

AREZZO – Mister Alessandro Dal Canto analizza la sconfitta della sua squadra nella gara di andata dei play off.

di Maurizio Ficeli

“La squadra meritava di vincere, il calcio va risolto negli episodi e questa sera noi abbiamo giocato la miglior partita dell’anno ma il funerale non è ancora compiuto. Dopo il rigore di Cutolo ci siamo un po’ spenti ma era normale. Chiaro che se Aniello avesse realizzato il rigore ci avrebbe giovato per la gara di ritorno. Adesso dobbiamo andare a Pisa e giocarcela perché niente è ancora perso e nello spogliatoio ho visto una squadra motivata e che ci crede. Noi prendiamo esempio dal Cittadella che è andato a vincere a Benevento dopo aver perso in casa”.