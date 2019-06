Alessandro Dal Canto: “Nell’ottica del doppio confronto c’è un po’ di rammarico per la sconfitta”

PISA – C’è molto rammarico in casa aretina e le parole di mister Alessandro Dal Canto confermano l’amarezza di questa eliminazione nel doppio confronto con il Pisa.

di Antonio Tognoli

“Abbiamo fatto un gran primo tempo ma dovevamo finire la frazione in vantaggio non l’abbiamo fatto ed il Pisa ha avuto la meglio. Qualche occasione l’abbiamo creata ma non abbiamo finalizzato a dovere, normale poi che una squadra forte come il Pisa dopo ti punisca. Non posso imputare niente ai ragazzi, il Pisa ha meritato di passare il turno e noi adesso penseremo alla stagione prossima”.

“La differenza tra noi ed il Pisa non si è vista. Non siamo stati messi sotto nelle due partite, abbiamo tenuto testa ai neroazzurri ed un pizzico di rammarico per questo doppio confronto c’è”.

Dal Canto parla del suo futuro: “Sono sotto contratto ma credo che sia giusto fra qualche giorno sedersi ad un tavolo e valutare quali sono i programmi della società”.