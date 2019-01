Alessandro Dal Canto: “Contro il Pisa ci vorrà una grande impresa per vincere”

PISA – Il tecnico dell’Arezzo Alessandro Dal Canto ha parlato in conferenza stampa della gara dove la sua squadra affronterà il Pisa mercoledì 23 gennaio alle ore 18.30.

di Maurizio Ficeli

“Siamo assolutamente consapevoli che ci apprestiamo ad affrontare una squadra forte come il Pisa, ma ce la giocheremo utilizzando quei giocatori a mia disposizione”.

Il tecnico amaranto rafforza il concetto: “Con il Pisa ci vorrà una grande impresa e per farla ci vorranno gli uomini giusti ed oggi faremo la conta decidendo chi convocare. C’è Belloni che ha recuperato, anche se e’reduce da 15 giorni nei quali è stato fermo mentre su Cutolo dobbiamo capire se sarà in grado di affrontare tre gare in una settinana poi ci sono gli altri giocatori come Buglio, Benucci Tassi e Basit da valutare circa le loro condizioni mentre c’è Salifu che ancora non ha opportunita’ sufficienti per essere valutato, chissà però che con il Pisa possa essere per lui l’occasione giusta.

Dal Canto conclude: “Dovremo modificare qualcosa anche perche’ contro squadre importanti come il Pisa dobbiamo essere pronti a lottare a viso aperto, perché sarà una gara dove dovremo essere concentrati dal primo all’ultimo minuto”.