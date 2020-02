Alessandro De Vitis: “Dobbiamo rimanere concentrati per tutti i 90′, così possiamo uscire da questa situazione”

PISA – Alessandro De Vitis attraverso i canali ufficiali del Pisa Sporting Club in vista della gara di Serie B contro il Perugia.

“È innegabile che in quest’ultimo periodo stiamo raccogliendo meno di ciò che avremmo meritato, afferma il giocatore piacentino “Dobbiamo serrare le fila: è un momento difficile, mancano 13 partite e credo ci sia tutto il tempo per risollevarsi. Questo gruppo ha dimostrato di reagire bene nelle difficoltà. Sono fiducioso anche grazie alla reazione del nostro pubblico: è un aspetto fondamentale, anche dopo la sconfitta contro il Venezia è stato veramente lodevole a fine partita il loro atteggiamento, non sono piovuti fischi come potrebbe accadere in altre piazze. Dobbiamo tenerci questo aspetto che per noi è un valore aggiunto”.

Alessandro De Vitis in un dopo gara



“Va avvertita una pressione positiva, dobbiamo essere consapevoli che siamo quasi a marzo e le partite hanno un peso specifico diverso rispetto a quelle che si potevano giocare a inizio campionato. La sana pressione fa bene, ci tiene svegli e vivi”.

“Non si può dire che abbiamo fatto brutte partite ultimamente. A Empoli avremmo meritato di più, col Venezia anche. In questo periodo alla prima occasione subiamo gol, dobbiamo essere ancora più bravi a cercare di rimanere maggiormente concentrati durante i 90 minuti e limitare distrazioni o errori dei singoli. Così facendo possiamo uscire da questo momento”.

“Sono abbastanza soddisfatto di quello che sto facendo. Tendo sempre a essere autocritico. Sabato sono uscito dallo stadio non contento perché penso che avrei potuto gestire meglio la situazione sul secondo gol. Ho analizzato questa situazione da sabato a lunedì, potevo fare meglio. Spero di poter concludere queste partite, quelle più importanti, in crescendo”.