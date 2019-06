Alessandro De Vitis: “Perdere sarebbe stato folle”

PISA – In sala stampa dopo il pareggio contro la Triestina Alessandro De Vitis analizza la finale di andata dei play-off.

di Antonio Tognoli

“Il pareggio per come si era messa la serata è un buon risultato. Per le occasioni create ci sta stretto il pari. Aver perso sarebbe stato folle, non lo meritavamo. Peccato per alcuni episodi che non ci hanno girato bene. Domenica andremo a giocarcela a Trieste. Sarà una grande partita, siamo consapevoli che avremo un grande seguito. Speriamo sia un bel week end. Saremo tutto quello che abbiamo senza ombra di dubbio. L’arbitro? Non mi piace parlerne credo che sia stato un buon arbitraggio”.